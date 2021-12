Cómo compartir tu cuenta de Instagram creando un código QR

A día de hoy, conocer personas nuevas no es para nada algo difícil, siempre y cuando cuentes con redes sociales. Y si lo que tienes es un perfil de Instagram, ya lo tienes todo hecho, pues es un magnífico portal donde poder encontrar nuevas personas. La aplicación de fotografía te permite publicar toda clase de contenido, encontrar a nuevos perfiles por su contenido y hablar con quien quieras.

Claro que no siempre vas a conocer a alguien estando tras la pantalla, en ocasiones, hay que salir al mundo e interaccionar. Si conoces a alguien interesante, ya no tienes por qué dar tu número de teléfono, sino que puedes compartir tu cuenta de Instagram. Aquí no solo podrá ver tus alucinantes fotos y vídeos, sino que podréis escribiros gracias a los mensajes directos.

En esta sección de Instagram podrás tener chats que permanecen, e incluso recurrir a los chats temporales si queréis tener una conversación más íntima, pero manteniéndola en secreto.

Una cosa muy importante a la hora de crear tu perfil de Instagram, es tener un nombre que te identifique, aunque pocos son los que ponen su nombre y apellidos, como es normal en Meta (antes conocida como Facebook). Son muchos los usuarios de la red social, por lo que no son pocas las personas que recurren a poner nombres diferentes, con números y diferentes signos de puntuación.

Es por ello que en ocasiones, no es fácil decirle a otra persona cuál es tu nombre de usuario para que pueda encontrarte. Pero no te preocupes, porque hay una sencilla solución para que puedas compartir tu cuenta de Instagram, creando un código QR de tu cuenta en Instagram.

Lo cierto es que el proceso es sumamente sencillo, por lo que no tardarás más de unos segundos en generar un código QR con tus credenciales de Instagram para compartirlo con quién tú quieras.

Así se genera un código QR de tu perfil de Instagram

La aplicación cuenta con un sistema para poder compartir tu perfil mediante este código QR, lo cual te pone las cosas mucho más fáciles. Los pasos que vais a tener que seguir son muy sencillos, por lo que tampoco perderás el tiempo buscando tu código personal.