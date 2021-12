“Si el modelo de negocio de los comercios de Canarias no se adapta a los consumidores, no tiene futuro”

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, hace balance de los dos últimos años del comercio en las islas, marcados por una pandemia que no acaba de irse y que amenaza con continuar entre nosotros en 2022. Explica además los detalles del proyecto Canarias Destino Comercial Inteligente, llamado a trasformar el sector comercial en las islas de aquí a 2026.

¿Cómo ha afectado la pandemia al sector comercial de las islas?

La primera fase de la pandemia, que supuso confinamientos obligatorios y cierres, provocaron un 25-30% de comercios cerrados y un porcentaje similar de empleos perdidos. Ahora mismo, la ventaja del comercio es que, una vez se fue avanzando en las medidas de desescalada, los primeros beneficiados fueron los establecimientos comerciales. También ha beneficiado la apertura del mercado turístico.

¿Qué balance hace de 2021?

En 2021 contamos con dos factores favorables: el incremento del consumo ligado al del ahorro acumulado en 2020 y la apertura de la actividad turística. Pero también influyen, en las expectativas en 2021, las fluctuaciones de la pandemia y el paso por diferentes estados de alarma. El componente psicológico es muy importante, y eso hace mella en las ganas de salir a la calle a comprar o a consumir. El índice de confianza del consumidor no ha despegado, y coincide además con las restricciones en países emisores de turistas como Reino Unido o Alemania. De modo que las cifras no han sido las que se esperaban. A pesar de que ha habido una recuperación evidente, las épocas de rebajas no han cumplido con lo esperado. Hay que aguardar a los resultados de la Navidad, que incluye Black Friday, Navidad y Reyes, donde las expectativas son buenas. Pero hay que esperar.

¿Y cómo se presenta 2022? La pandemia no parece que vaya a abandonarnos el año que viene.

El sector está esperanzado en que el archipiélago se pueda abrir al turismo definitivamente en 2022. La gran incógnita está en esta sexta oleada del covid-19, en ver qué pasa con las medidas restrictivas que se puedan adoptar.

Para el desarrollo del comercio en el archipiélago en los próximos años han preparado el plan Canarias Destino Comercial Inteligente, ¿en qué consiste?

R. Es un proyecto dividido en cuatro bloques con el que pretendemos, de aquí a 2026, transformar el modelo de negocio del tejido comercial de Canarias. El modelo actual que poseemos es tradicional, regido por micropymes de tres o cuatro empleados; de empresa familiar que no se ha adaptado a la era digital.

¿Podría detallarnos cada uno de esos cuatro bloques?

El primero consiste en la modificación del modelo de negocio y está dirigido a las asociaciones y federaciones que gestionan las zonas comerciales abiertas, para que puedan transformar su modelo de negocio y de su espacio de venta. Aquí, cuando se habla de digitalización, se cree que es comprar en Amazon, pero en la transformación digital del espacio físico de venta es un elemento fundamental para que el cliente tenga una experiencia similar a cuando compra online ese mismo producto. La segunda está dirigida a ayuntamientos para infraestructuras, como pueden ser redes wifi para que el usuario pueda interactuar online con su teléfono con los negocios de la zona.

P. ¿Supone la digitalización que las tiendas físicas desaparecerán?

R. El comercio online no va a acabar con las tiendas físicas. Lo que sí va a ocurrir es que las tiendas físicas que no se adapten al nuevo consumidor y al nuevo modelo de nuestros hijos y las nuevas generaciones, desaparecerán. Ahora mismo, el consumidor no quiere ir a una tienda a vivir una experiencia que ofrecen las tiendas que son 100% físicas. Nuestros hijos son seres digitales. Pretendemos que ese comercio físico que va a seguir existiendo transforme su modelo de negocio al consumo que hay ahora, en el que ves en el móvil lo que quieres comprar, lo eliges, vas a la tienda, y en un minuto lo pagas y te vas. Sin problemas, pegas ni obstáculos. Eso es lo que queremos transformar. El modelo de negocio no tiene futuro si no se adapta a los consumidores, que son al final quienes se van a gastar el dinero. Pero el comercio físico va a mantenerse siempre porque a la gente, dentro de esa experiencia de compra, le gusta ir al comercio físico, pasear, pararse a tomar algo, el trato directo con el empleado.

Dentro de “Canarias Destino Comercial Inteligente” también prevén atraer a empresas de innovación

Es el tercer pilar del proyecto. Queremos captar a start ups de innovación que puedan traer a Canarias proyectos informáticos o tecnológicos, por ejemplo de transformación del ecosistema comercial, que necesiten financiación y puedan ser cofinanciados por nosotros. Pretendemos ligarlo además a la zona ZEC: un efecto llamada importante respecto a los beneficios que pueden obtener esas empresas tecnológicas que quieran participar en el proyecto. Y la última pata consiste en la creación de una oficina de proyectos para que, a través de un concurso, una empresa especializada se encargue de gestionar el proyecto, de hacer las convocatorias, de las justificaciones…