Se filtra un nuevo Mac con un procesador que no te esperarás. ¿Cuál será?

La llegada de los procesadores M1 de Apple han revolucionado la división de ordenadores del gigante con sede en Cupertino. Y, claro está, poco a poco están haciendo una transición en la que los procesadores Intel que siempre ha utilizado no tienen cabida. Aunque parece que la compañía con sede en Cupertino no los quiere abandonar del todo.

Sabemos que los MacBooks han sido los primeros en dejar de utilizar procesador Intel en favor de sus propias soluciones. Y viendo lo bien que funcionan los procesadores M1 y M1 Max, queda claro que el trabajo realizado por la compañía de la manzana mordida ha sido sencillamente impecable.

Y esperábamos que el resto de ordenadores Apple contasen con procesadores M1, aunque parece que no será del todo así. Más que nada porque, tal y como han revelado desde Macrumors, la firma americana quiere lanzar un nuevo Mac PC con un procesador Intel.

Un Mac con procesador Intel llegará en 2022

Tal y como informa el popular medio, parece que el gigante de Cupertino está trabajando en un nuevo Mac basado en las soluciones de Intel. Exactamente, sería un Mac Pro, el modelo más vitaminado de su familia de ordenadores de sobremesa.

De esta manera, parece que Apple todavía no confía plenamente en su división de procesadores para dar vida a su modelo más vitaminado. Según indican en el informe, el fabricante americano está trabajando en dos nuevas versiones del Mac Pro, uno de los cuales contaría con un diseño totalmente renovado. El segundo modelo mantendría la misma estética que sus predecesores, pero con mejoras a nivel técnico.

Lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo que Apple no quiera abandonar totalmente las soluciones de Intel. Es cierto que los procesadores de la serie M1 de Apple han demostrado una potencia de altura y que no tiene nada que envidiar a sus rivales. Pero los Mac Pro tienen un mercado muy particular y en el que la potencia es vital para disfrutar del mejor rendimiento. Y por este motivo seguramente apostarán por dotarlos de un procesador Intel Xeon que llega con un rendimiento avanzado, aceleración de IA incorporada para manejar grandes cargas de trabajo y otras mejoras que garantizan el mejor rendimiento.

Con ello, queda claro que Apple contará con Intel por lo menos durante el próximo año. Es cierto que sus series MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini e iMac están apostando por los procesadores de Apple, pero Intel seguirá siendo el principal estandarte para sus modelos más vitaminados.