Xiaomi trae a España su servicio gratuito de TV con canales llenos de cine y series

Al margen de la explosión de plataformas digitales de vídeo en streaming que hemos visto llegar a España en los últimos años, se ha producido un fenómeno paralelo que tiene que ver con la implementación de alternativas completamente free que centran su modelo de negocio en la publicidad, el mismo de la televisión tradicional de toda la vida, y de una programación de parrilla con ciertas funciones de VOD (vídeo bajo demanda).

Es el caso de Pluto TV, Rakuten TV o Fubo TV, además de las apuestas de Samsung o LG, que están disponibles en España para todos aquellos que, de momento, no quieran vincularse a una suscripción de pago. Si bien es cierto que no tendremos grandes estrenos o exclusivas mundiales con estrellas rutilantes de Hollywood, pero no dejaremos de contar siempre con una alternativa de canales en los que encontrar entretenimiento durante horas.

Xiaomi estrena su servicio de TV

Así las cosas, Xiaomi ha decidido traer a España su Mi TV+ que estará disponible en los principales modelos de Smart TV que comercializa en nuestro país, dentro del apartado de aplicaciones disponibles para bajar e instalar. Es importante decir que la implantación definitiva de este servicio en streaming tendrá lugar a lo largo del año que viene, 2022, cuando ya venga oficialmente de serie en todos los modelos que comercialicen los chinos.

Lo que tenemos ahora es una especie de versión de prueba, un stress test donde los usuarios podrán reportar los problemas que se van encontrando para, así, que Xiaomi pueda ir puliendo todo el engranaje tecnológico para que en el instante en el que decidan realizar el lanzamiento oficial vaya como la seda. De todas formas, recuerda acceder a tu Mi TV para comprobar si lo tienes disponible y ver toda su programación.

En total, Xiaomi trae a España un total de 63 canales que giran, por temática, alrededor de categorías como Deportes, Entretenimiento y diversión, Comedia, Ciencias, Cine, Crimen y una selección de los programas más populares que estarán presentes en la app. Recordad que para acceder en este instante, os tendréis que bajar la versión disponible en tu Mi TV de este Mi TV+ para comprobar todos los canales que ofertan completamente gratis.

De esta forma, Xiaomi sigue el camino marcado por otras marcas de televisiones que, al margen del acceso a las apps oficiales de las plataformas más conocidas, permite a sus clientes disfrutar de una oferta completamente gratis a la que podrán acceder con un simple par de clics.