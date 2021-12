Últimos días para pedir el efectivo en el dividendo de Telefónica

Los accionistas de Telefónica tienen hasta mañana jueves para pedir el efectivo en el scrip dividend en el caso de que quieran percibir el dinero contante y sonante y que se hará efectivo el próximo 17 de diciembre. El importe del mismo asciende a 0,148 euros brutos por cada acción, lo que supondrá para la operadora un desembolso de más de 800 millones de euros.

Al accionista se le plantean tres opciones. La primera de ellas es la de recibir el efectivo. Se trata de cobrar el dividendo de toda la vida. El dinero lo recibirán los accionistas el 17 de diciembre. Pero para ello, tienen que avisar a su banco de que se decantan por esta modalidad de cobro. La fecha tope para solicitarlo es el 9 de diciembre.

Recibir nuevas acciones es la segunda opción y es la que el accionista debe elegir si cree que las acciones van a subir en Bolsa. También es la que se debe elegir si no se quiere que la participación dentro de la compañía se vea reducida. A nivel fiscal no lleva retención y no tiene consecuencias inmediatas. Tendrá implicaciones cuando vendas las acciones en el futuro, ya que Hacienda considerará que el precio de adquisición originario es menor, y por tanto la plusvalía será superior.

Y la última opción es vender los derechos en el mercado. Si se elige esta opción, el accionista recaudará dinero en efectivo pero no porque lo pague Telefónica, sino por la venta de los derechos en el mercado, es decir, en Bolsa. La cantidad a ingresar es incierta ya que los derechos varían constantemente de precio, pero el valor de partida es similar a lo que Telefónica se compromete a pagar a los accionistas que quieran el efectivo. En junio sólo el 28,5% de las acciones representadas aceptaron el dividendo en efectivo (71,5% en acciones).

Otros pagos de diciembre

El de Telefónica es solo uno de los cupones que se pagarán este mes de diciembre en Bolsa española. Enagás repartirá 178 millones de euros entre sus inversores. El importe del cupón por acción asciende a 0,68 euros brutos y la compañía lo hará efectivo el próximo 21 de diciembre. Esta retribución para el accionista representará así un incremento del 1,2% con respecto a los 0,672 euros brutos por acción que el grupo presidido por Antonio Llardén abonó el año pasado en concepto de dividendo a cuenta del ejercicio 2020. Para poder optar a este pago, el 16 de diciembre será el último día para poder comprar acciones de la misma.

Dentro del Ibex, otra de los valores que tiene pendiente pagar dividendo antes de cerrar el año es Viscofan que entregará un dividendo de 1,4 euros brutos por cada acción a sus accionistas el próximo 22 de diciembre a cuenta de los ejercicios 2021.

Metrovacesa que dará un cupón de 0,3955 euros el 16 de diciembre; Atresmedia, que reparte 0,18 euros el 16 de diciembre; Renta 4, con 0,3 euros, el 28; Clinica Baviera que paga 0,5 euros el 20 de este mes; Prim, que desembolsa 0,11 el 14, Cementos Molins que dará 0,28 el 16 de diciembre y Miquel y Costas, que paga 0,1175 euros el 10 de diciembre completan el calendario.