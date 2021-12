David De Gea da el salto a los eSports como fundador de Rebels, su nuevo equipo

Los eSports son un fenómeno que en el último lustro ha visto cómo deportistas, youtubers e influencers comenzaban a interesarse por un negocio que, todos los expertos, apuntan a que seguirá creciendo en los próximos años. No en vano, estamos ante el ocio digital de las nuevas generaciones, esas mismas que todos dicen que están abandonando el fútbol y los deportes tradicionales.

El caso es que tras los sonados casos de Piqué e Ibai, ahora llega David De Gea, uno de los mejores porteros del mundo que milita en las filas del Manchester United y la Selección Española, y del que conocemos desde hace tiempo su pasión por los videojuegos y los eSports. ¿El nombre de su nueva organización? Rebels Gaming y hoy ha sido presentada oficialmente.

No solo League of Legends

Rebels Gaming es el nombre elegido para la nueva incursión de David De Gea y contará con tres rosters profesionales que competirán en las escenas de League of Legends, Valorant y Rainbow Six Siege. En este caso, la nueva organización opta por seguir la estela de otros clubes que no solo quieren participar en las competiciones más vistas como son las del MOBA de Riot, sino que se sube al carro del shooter de los norteamericanos, recién llegado al panorama competitivo y que está intentando hacer frente al todopoderoso CSGO de Valve. En el caso del título de Ubisoft, se trata del preferido por el 45 veces internacional con la Selección Española.

Como destacan en la nota de prensa, "David de Gea ha dado un paso definitivo en su pasión por los eSports con la creación del club Rebels Gaming", que hoy ha vivido su puesta de largo a través de una presentación oficial más que impresionante. Según el futbolista, “la era digital y la tecnología crean un terreno de juego en el que desarrollar nuevas capacidades y sueños. Queremos que Rebels Gaming sea uno de los clubs de referencia global, no solo por su nivel competitivo, sino por esa apuesta por el talento y por la capacidad de inspirar a los más jóvenes a la hora de buscar nuevas oportunidades y tener un impacto positivo en la sociedad”.

El equipo tiene un enfoque completamente profesional y no solo contará con los rosters formados por los jugadores y entrenadores, sino que Rebels Gaming pondrá a disposición de esas estrellas toda una organización enfocada en la "estrategia y táctica deportiva, marketing, generación de contenidos, entretenimiento y desarrollo de negocio". En todos los casos, "unidos por un espíritu inconformista y por la ilusión de hacer las cosas de una forma diferente para mejorar lo presente y, siempre, con los valores del deporte por bandera”.