A Elon Musk no le preocupa si se retrasa la entrega de algunos Tesla. ¿Qué ha pasado?

La crisis del coronavirus ha provocado un verdadero caos en la cadena de producción a nivel mundial. Y Tesla ha sido una de las compañías que más se ha visto perjudicada por esta pandemia. Sabemos que su línea de vehículos se va a retrasar, el Tesla Semi no llegará hasta 2023 y parece que el Cybertruck seguirá sus pasos.

Pero eso no quiere decir que su fundador quiera que las cosas se hagan rápido y mal. Nada más lejos de la realidad. O esto es lo que se desprende del último mensaje que ha enviado Elon Musk a sus empleados, tal y como recogen desde CNBC.

En dicho mensaje publicado, el CEO de Tesla ha pedido a sus empleados que encuentren la forma de minimizar el coste de las entregas de sus vehículos eléctricos a los clientes en lugar de " invertir mucho en tarifas de expedición, horas extras y contratistas temporales solo para que los autos lleguen en el cuarto trimestre".

Tesla lo deja claro: mejor ir lento y bien que rápido y mal

Por otro lado, el conocido fundador de Tesla también invita a sus empleados a trabajar diferente, ya que la cadena de producción del gigante del motor siempre acelera las entregas a final de año para cumplir con los objetivos de ventas del último trimestre."Corremos como locos al final del trimestre para maximizar las entregas, pero luego las entregas caen enormemente en las primeras semanas del siguiente trimestre", asegura Elon Musk en su comunicado.

Un mensaje de lo más extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que Tesla está sufriendo verdaderos problemas en su cadena de producción debido a la escasez de repuestos y un aumento notable en el precio de los envíos debido a la crisis mundial.

De todas formas, Tesla sigue siendo uno de los grandes protagonistas del sector del motor. La compañía no para de batir récords de beneficios. Y cada vez más clientes apuestan por los diferentes vehículos Tesla disponibles en su catálogo para dar el salto al mercado de los eléctricos.

Habrá que ver si los empleados de Tesla hacen caso de las recomendaciones de Elon Musk para mejorar la empresa. No hace falta recordar que el carácter de este genio es bastante, digamos, particular. Por lo que lo más probable es que la mayoría de empleados de Tesla no duden en hacer caso a su jefe, solo con tal de evitarse una innecesaria e incómoda visita a su despacho...