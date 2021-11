Crea un efecto único en tus publicaciones de Instagram con este truco

Instagram es la red social por excelencia, no hay quien no tenga al menos un perfil en esta app propiedad de Meta (anteriormente conocida como Facebook). El secreto de su éxito el que no dejan de incluir nuevas funciones que siempre acaban siendo sensación. Claro que algunas de estas actualizaciones han sido pensadas para rivalizar con las de otras aplicaciones que en su momento, triunfaron, como es el caso de Snapchat.

Pero Instagram destaca principalmente por las muchas funciones que ofrece a los usuarios. En un principio, tan solo era posible subir fotografías con algunos filtros. Pero a día de hoy, las opciones son de lo más variadas. Puedes subir vídeos de más de un minuto, reels con canciones y audios, fotos con efectos, y ahora hay un nuevo truco que puedes poner en práctica para que tus creaciones sean mucho más originales.

Los usuarios de iPhone tienen ciertas ventajas en cuanto a la edición de fotos frente a quienes utilizan Android, pero con este truco, vas a dejar de envidiar a quienes son parte de la comunidad de la manzana mordida. Es una forma sencilla de darle ese toque diferente a tus fotos, y hacer magníficas creaciones para compartir y reírte con tus amistades. Y viendo lo fácil que es realizar este truco de Instagram, vale mucho la pena probarlo.

Cómo añadir una segunda foto a tus publicaciones de Instagram

Hablamos de un pequeño truco que te permitirá darle un toque diferente a tus publicaciones de Instagram para que seas la sensación en la red social. Además, sorprenderás a tus amigos y familiares con unos montajes de lo más divertidos.

Esta herramienta la vas a poder encontrar en tus historias, las cuales como ya sabrás, tienen una duración de 24 horas. Además, es una función válida tanto para un vídeo como para una foto, cuando lo hayas hecho, desliza la pantalla hacia arriba, y te saldrán todas las opciones para añadir a tu historia.

ampliar foto Pasos para añadir una segunda foto en Instagram Composición propia

Puedes añadir música, stickers, cuestionarios y más, pero si bajas un poco, verás el icono de una cámara. Al elegir este sticker, vas a poder otra foto sobre el vídeo o foto que ya hayas hecho, y añadir todas las que quieras.

De esta manera, podrás crear unas publicaciones totalmente diferentes a lo que estás acostumbrado. Y viendo lo sumamente fácil que es todo el proceso, vale la pena probarlo. Al principio te costará sacarle el máximo partido, sin embargo, con un poco de práctica conseguirás los mejores resultados.