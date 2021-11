Google Meet introduce nuevos fondos ‘inmersivos’ en los que parece que estás de verdad

Todos hemos visto, o protagonizado, videollamadas por trabajo en las que no hemos querido mostrar el fondo que tenemos en casa, o en la oficina, y hemos optado por algún background de cosecha propia que no queda exactamente como debería. Básicamente porque no se produce una integración real entre nosotros y el entorno que hemos definido.

Esto se debe a una única razón: la iluminación o la textura del color. Es bastante normal que las fuentes de luz incidan de forma diferente si nos encontramos en un entorno luminoso dentro de una cafetería al mediodía que en casa, por la noche, y con apenas un par de luces encendidas. Es precisamente ahí donde Google Meet ha decidido introducir cambios, para hacer creer a la audiencia que de verdad estamos en otro lugar.

Fondos inmersivos y envolventes

Así los ha bautizado la propia Google que se ha decidido a introducir cambios en los fondos disponibles en Meet para web, es decir, para esas ocasiones en las que utilizamos Chrome en un ordenador para realizar una videollamada, ya tenga Windows, macOS o incluso ChromeOS. Así que desde hace unas horas, los de Mountain View han liberado este update que acabará de distribuirse a lo largo de los próximos 15 días (aunque te podría llegar antes).

Nuevas opciones de fondos para Google Meet. Google

Los nuevos fondos son en total cinco, que ofrecen cierto movimiento y, sobre todo, un trabajado efecto de iluminación que va variando según movemos la cabeza. Para que os hagáis una idea, lo que Google ha hecho es muy parecido a esos filtros fotográficos de Google Fotos con los que podemos modificar la iluminación de un retrato, solo que en esta ocasión se aplica a lo que captura nuestra webcam, en tiempo real.

Nuevos fondos en los que cambia la iluminación. Google

Esos fondos se reducen a dos, aunque diferenciados por la hora del día que representan o la meteorología reinante. En el caso del apartamento, podemos activarlo en modos de mañana o noche, para sincronizarlos con la hora de la videollamada, mientras que en el background de la cafetería contaremos con ambientaciones de tiempo lluvioso, nevado o con un sol espléndido, de esos que dan ganas de ir al parque a disfrutar de él.

De momento, estos cambios están llegando a los clientes de Workspace profesionales y educativos por lo que quedan fuera los gratuitos. Es de suponer, como ha ocurrido con otras funciones premium, que con el paso de las semanas acaben llegando a los que tenemos cuentas personales, de Gmail, aunque lo cierto es que, a esta hora, solo podremos disfrutar de esos fondos animados e inmersivos mirando a los otros interlocutores de la videollamada.