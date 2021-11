El Presupuesto llegará al Pleno la próxima semana tras integrar un centenar de enmiendas

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 diseñado por el Gobierno de coalición se someterá a la votación del Pleno del Congreso de los Diputados la próxima semana tras incoporar en su cuerpo más de un centenar de enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios durante su tramitación en la Comisión de Presupuestos. Tras ejercer su derecho de veto sobre más de un millar de propuestas que afectaban sustancialmente a los gastos e ingresos del texto, el Gobierno ha encajado unos 130 cambios en su proyecto de los que el grueso son matizaciones técnicas impulsadas por los propios socios del Ejecutivo o concesiones para apuntalar sus apoyos. La oposición, sin embargo, ha logrado incluir, por ahora, algunas modificaciones no deseadas por La Moncloa.

El principal coste que ha tenido para las cuentas públicas de 2022 la minoría parlamentaria del Gobierno ha sido la incorporación al proyecto de ley de una enmienda de JxCAT, inusitadamente apoyada por PP y Vox entre otros grupos, que supone la creación de un fondo Covid autonómico para transferir 9.362 millones de euros a las comunidades.

La fórmula busca replicar las dotaciones extraordinarias que el Gobierno facilitó a las regiones en 2020, por 16.000 millones, y 2021, por 13.000 millones, para financiar los sobrecostes generados por la pandemia. Una partida extraordinaria que no estaba prevista para 2022, pese a lo cual algunos Ejecutivos autonómicos, como el andaluz, habían incluido en sus Presupuestos regionales iniciativas al cargo de este hipotético fondo.

Pese a la oposición de los socios del Ejecutivo, la enmienda ha quedado ligada al cuerpo del Presupuesto y ya solo podrá ser eliminada si así se decide en el Senado, a donde será remitido el texto si es aprobada en la votación del Pleno de la Cámara Baja próxima semana. Pese a ello, el Ministerio de Hacienda considera que la enmienda es “incorrecta” e “inaplicable”. Destacan que la dotación supone un alta de gasto mayor a la baja que plantea para compensarla, y consideran que no debería haberse debatido siquiera. Además, exponen, los recursos que detraen para sufragarla son los 7.005 millones previstos para compensar a las regiones por el IVA impagado de 2017 y por la liquidación negativa que sufrirán en 2022 de la financiación con cálculos prepandémicos que recibieron en 2020.

En paralelo, la Comisión ha dado luz verde a otra batería de enmiendas, recoge Efe, incluyendo crear un fondo de 25 millones para compensar a las víctimas del amianto; destinar cinco millones a un plan para la salud mental en la educación o 2,5 millones para fundar un Museo de Etnografía en Teruel.

Además, el texto incorpora enmiendas a favor de aumentar las frecuencias ferroviarias entre Bilbao y Carranza (Vizcaya); para invertir en infraestructuras hídricas en Galindo (Vizcaya) y Añarbe (Guipúzcoa) o casi 100 millones para inversiones en Canarias que incluyen infraestructuras educativas. También se destinan 11,5 millones para el Cercanías de Valencia o 13 millones para el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.

En paralelo, se aprueba crear una Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial o fomentar opciones vegetarianas en comedores de instituciones públicas, así como la declaración del turismo como sector estratégico.

De otra parte, se admite la petición del PNV de eliminar la obligatoriedad de que los clubes profesionales se constituyan como sociedad anónima deportiva.

Finalmente, PSOE y Unidas Podemos han introducido una serie de mejoras técnicas del articulado. Las enmiendas de terceros aprobadas, a excepción de la del fondo Covid, han sido de PNV, EH Bildu, Más País, PRC, Nueva Canarias, Teruel Existe y Compromís, y una de Ciudadanos.

La Comisión recibió 5.280 enmiendas al Presupuesto de las que el Ejecutivo vetó un millar y los letrados otro tanto. A partir de ahí, las que han sido rechazadas serán votadas por el Pleno la próxima semana.Así se espera que pase con propuestas de ERC, que aún no ha comprometido su aval, o PdeCAT, mientras que BNG no ve voluntad de negociar y amenaza con no avalar las cuentas. El resto del bloque de investidura parece favorable a dar su visto bueno.