El Moto Watch 100 ya es oficial: un reloj muy económico para competir con Amazfit

A pesar de que han sucedido ciertas filtraciones donde conocimos gran parte de los secretos de este reloj inteligente, la firma Motorola acaba de presentar a su nuevo smartwatch, denominado como Moto Watch 100. Este nuevo dispositivo del fabricante estadounidense ha dejado de lado el sistema operativo Wear Os para llegar con su propio sistema, el cual recibe el nombre de Moto OS.

Efectivamente, Motorola ha tomado la decisión de dejar de lado Wear OS, el sistema operativo usado en modelos anteriores del fabricante propiedad de Lenovo, y presenta ahora un nuevo smartwatch con una diagonal de 1,3 pulgadas de pantalla circular y caja de 42 mm. Aunque se trata de un modelo que tiene un precio más ajustado, no ha reducido sus funciones, y continúa ofreciendo registro de actividades, de pulso y otras funciones inteligentes.

Y viendo su precio, no supera los 100 euros al cambio, estamos ante un verdadero rival de la familia de relojes inteligentes Amazfit.

Así es el Motorola Moto Watch 100

Colores del Moto Watch 100 Motorola

La empresa con sede en Chicago presenta ahora su nuevo Moto Watch 100. Se trata de su primer dispositivo con su propio sistema operativo, el ya mencionado Moto OS. Esta es una operación que también han llevado a cabo otros fabricantes, como en los Amazfit con Zepp OS. El nuevo reloj inteligente de Motorola tiene compatibilidad tanto con Android como con iOS. Aunque los usuarios de la manzana mordida tendrán que esperar hasta el próximo mes de diciembre para que el soporte con iOS esté listo.

Pero por supuesto este smartwatch cuenta con más novedades. Además de ser un modelo circular, tiene una pantalla LCD de 1,3 pulgadas, una caja de 42 milímetros de aluminio con dos botones físicos y un peso de solo 29 gramos si no contamos la correa. La pantalla de este dispositivo tiene soporte para Always On.

También podemos encontrarnos con que dispone de GPS y conectividad Bluetooth 5.0. Si no te parece suficiente, que sepas que el Moto Watch 100 puede registrar hasta 25 actividades deportivas llevando a cabo un registro de tus pulsaciones de forma constante, a la vez que calcula tu nivel de saturación de oxígeno en sangre.

ampliar foto Interior del Moto Watch 100 Motorola

En cuanto a la batería del Moto Watch 100, hablamos de que dispone de una capacidad de 355 mAh, lo que según ha explicado la empresa estadounidense, puede durar hasta dos semanas con un uso normal. Y lo mejor es que solo necesita una hora de carga para estar al 100%.

Puedes encontrar el nuevo Moto Watch 10 en dos colores diferentes, el negro y el plata, aunque ahora tan solo se encuentran disponibles en Canadá y en Estados Unidos, sin noticias de si llegarán al mercado de forma internacional. Su precio es de 99,99 dólares, lo que al cambio serán unos 84,50 euros.