Ya puedes comprar el nuevo Kindle Paperwhite Signature Edition en España

Hace algo más de un mes Amazon presentaba globalmente su nueva generación de Kindle Paperwhite, una nueva gama de lectores de libros electrónicos que ha sido sin duda la más revolucionaria dentro de su gama media en los últimos años. Unos modelos que han crecido tanto en tamaño como en prestaciones, como vais a poder comprobar a continuación, ahora que precisamente Amazon los ha puesto a la venta en España a un precio bastante interesante.

Precio y disponibilidad en España

Esta Signature Edition es la más avanzada que veremos de este lector en España, y llega precisamente un par de semanas después de que lo hiciera el modelo estándar de los Paperwhite. Ya se puede comprar en Amazon por 189,99 euros, 60 euros más de lo que cuesta el modelo estándar de los Paperwhite, pero como vais a comprobar, es algo que está justificado, gracias a las características que estrena este nuevo modelo.

Más grande y mejor equipado que nunca

Sin duda uno de los aspectos más destacados de este modelo es que cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas, con una resolución de 300 puntos por pulgada, además de contar con un brillo 10% mayor. De esta manera el aspecto de los libros electrónicos es más parecido que nunca al del papel real. Ahora además se puede cargar sin cables, gracias a su carga inalámbrica, de hecho, es el primer Kindle compatible con la carga inalámbrica Qi. Además, ofrece más velocidad que su predecesor, con nuevos componentes que aceleran el rendimiento hasta un 20% más.

Además, es resistente al agua, con una certificación IPX8, que permite no solo que se moje, podemos usarlo en la bañera, sino que además puede soportar algunos golpes accidentales. Este modelo además nos ofrece más espacio para guardar nuestros libros, nada menos que 32GB de almacenamiento interno. Ahora estos Kindle nos permiten mostrar la portada del libro cuando no los estamos utilizando, algo que hasta hace muy poco no era posible.

Sin duda lo más destacado de este lector es sin duda esa pantalla mucho más grande, que roza ya las 7 pulgadas, así como la carga inalámbrica, algo que muchos usuarios esperaban desde hace tiempo. Además, a esto hay que añadir la completa renovación del diseño de la interfaz de Kindle, que ahora es mucho más sencilla de utilizar que antes, y que además se adapta mucho mejor al tamaño de los nuevos Kindle Paperwhite.