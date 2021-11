Cos pide a la banca sus planes de negocio con plataformas digitales y criptomonedas hasta 2024

La mayoría de los bancos consultados tienen la intención de analizar la comercialización u ofrecer servicios en cripto. Y es que los expertos aseguran que “el bitcóin ha llegado para quedarse”. Pese a todo siempre hay excepciones. La CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa, declaró recientemente que “como es tan especulativo y, por otro lado, no está regulado, en Bankinter no lo estamos recomendando a los clientes, aunque lo estamos siguiendo muy de cerca, como no puede ser de otra manera, porque es una pequeña revolución, y si en algún momento decidiésemos hacer algo sería a través de EVO, que es nuestro banco digital. Pero ahora la recomendación a clientes no pasa por el tema de las cripto”.