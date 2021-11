BBVA anuncia objetivos de descarbonización en nuevos sectores para 2030

BBVA ha fijado objetivos de descarbonización de su cartera para las industrias de generación eléctrica, automóvil, acero y cemento, según ha anunciado la entidad con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).



En concreto, este anuncio supone reducir para 2030 un 52% la intensidad de carbono en el sector de la generación eléctrica; un 46% en el caso del sector de la fabricación de automóviles; un 23% en el caso de la producción del acero; y un 17% en el caso del cemento, ha precisado la

entidad en un comunicado.



Así BBVA da un paso más para la descarbonización de su cartera para 2030 en industrias intensivas en emisiones de CO2, que sigue a la decisión de dejar de financiar a empresas del carbón para uso energético antes de 2030 en países desarrollados y antes de 2040 para el resto, y con ello cubrirá los sectores que representan el 60% de las emisiones de CO2 mundiales, según la Agencia Internacional de la Energía.



"La fijación de estos objetivos para 2030 supone un paso más en nuestro compromiso de ser neutros en emisiones de carbono en 2050. Es también una oportunidad para seguir apoyando a nuestros clientes en su transición sostenible", ha declarado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, recoge el comunicado.



De hecho, la entidad ha avanzado que continuará fijando objetivos para el resto de sectores a los que financia hasta abarcar toda su cartera de créditos y cubrir todos los sectores incluidos en las guías de la Net Zero Banking Alliance. De esta manera, prevé ampliarlos a otros sectores a los que financia como petróleo y gas; aluminio; sector inmobiliario; transporte y agricultura.



Precisamente, el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la COP26 "es un hito clave" y que BBVA espera "ambición por parte de los Estados para fijar sus objetivos de descarbonización"; "un mayor apoyo por parte de los gobiernos de países desarrollados a los países emergentes"; "un mercado robusto de compensación de emisiones"; y "objetivos más ambiciosos por parte de todo el sector privado".



"El mundo necesita descarbonizarse. El sector financiero y la banca jugamos un papel fundamental", ha subrayado Ballabriga, quien ha recordado que BBVA se ha comprometido a "ser cero emisiones netas en 2050".



75.000 MILLONES EN FINANCIACIÓN SOSTENIBLE



En este sentido, ha destacado que tienen un "objetivo ambicioso de movilización de financiación sostenible", que duplicaron el pasado mes de julio pasando de 100.000 millones a 200.000 millones de euros entre 2018 y 2025.



"Estamos tremendamente satisfechos que a fecha de hoy, a fecha de septiembre, hemos conseguido ya movilizar 75.000 millones de euros en financiación sostenible", ha manifestado.



Igualmente, ha recalcado los nuevos objetivos de descarbonización anunciados, y ha apuntado que, más que el nivel de exposición a determinadas industrias o sectores, para BBVA lo realmente importante es "velar por que se fijen planes de descarbonización que permitan realmente reducir

las emisiones y acompañar a los clientes que tengan esos planes y esos compromisos".



BBVA defiende, de acuerdo al Acuerdo de París, que los flujos financieros deben ser "coherentes con una trayectoria hacia las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima", para mantener "el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2

C respecto a la época preindustrial y, si es posible, de 1,5 C".



No obstante, en línea con sus compromisos, BBVA ha decidido tomar como referencia para su estrategia de sostenibilidad los escenarios de 1,5ºC, concretamente los escenarios de cero emisiones netas de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), que adelanta la neutralidad de emisiones al año 2040 para el sector de electricidad y plantea un mercado del automóvil con un 86% de coches eléctricos en 'stock' en 2050.