El neobroker BUX Zero llega a España con una oferta para invertir en 2.000 acciones sin comisión

La competencia entre las fintech aumenta día a día. Hoy anuncia su entrada en España BUX Zero, la aplicación móvil de inversión insignia de uno de los neobroker de mayor crecimiento en Europa, según explican desde la firma. A través de BUX Zero, asegura que tanto los inversores experimentados como los que se están iniciando en el sector, podrán invertir en más de 2.000 acciones y ETFs estadounidenses y europeos "de forma sencilla y sin comisiones".

Con BUX Zero, disponible para iOS y Android, los usuarios en España pueden abrirse una cuenta de forma gratuita para depositar o retirar dinero sin coste en cualquier momento, buscar activos específicos y crear listas de sus valores favoritos, acceder a planes de inversión, leer las últimas noticias del sector y acceder a contenidos educativos que les ayudarán a tomar mejores decisiones respaldadas por sólidos conocimientos financieros.

“El lanzamiento de BUX Zero en España marca un hito en la carrera por ofrecer una experiencia de inversión más accesible e intuitiva para todo el mundo. Creemos que no importa el perfil del inversor si este dispone del asesoramiento adecuado y de una plataforma que canalice la compra y venta de acciones de una manera más asequible y sencilla”, declara Yorick Naeff, CEO de BUX.

"Los españoles ahorraron más que nunca durante el primer año de la pandemia. La tasa de ahorro alcanzó el 14,8% de la renta disponible en 2020, la cifra más alta de toda la serie histórica . El confinamiento y las restricciones a ciertas actividades hicieron que los ciudadanos acumularan ahorros forzosos, estimados en unos 30.000 millones de euros. Ahora es un buen momento para hacer rendir este dinero", añade Naeff, recogiendo datos del Banco de España.

La inversión sin comisiones accesible para todos BUX incluye la opción de que no se cobren comisiones a los inversores españoles que deseen comprar o vender acciones en las bolsas estadounidenses, sea cual sea la operación que quieran realizar. En cuanto a las acciones europeas, BUX propone a sus usuarios las “Órdenes Zero”, que no tienen comisión y se ejecutan al cierre de las bolsas. Los inversores que deseen realizar órdenes a mercado o limitadas, se les cobrará un euro de comisión.

BUX Zero ha llevado a cabo un estudio entre 900 personas no relacionadas con el mundo de la inversión. El 34% aseguró que “no disponer del conocimiento suficiente” es uno de los motivos por los cuales todavía no han empezado a invertir. BUX Zero ofrece información de contexto dentro de la app para guiar a los clientes a través de la experiencia de invertir.

El pasado abril, BUX anunció la recaudación de 67 millones de euros en su última ronda de inversión. Esta fintech opera, además de Países Bajos, donde se ubica su sede central, y país de origen, ya está disponible en Alemania, Austria, Francia, Bélgica e Irlanda, y tiene prevista su expansión a nuevos mercados durante 2021. La compañía está regulada por la Autoridad Neerlandesa de Mercados Financieros y cuenta con más de 600.000 clientes en Europa.

"BUX se lanzó en 2014 con BUX X, una plataforma de negociación de derivados. Esta fue la fase inicial de explorar cómo crear una plataforma que fuera accesible e informativa para aquellos que nunca antes han formado parte de los mercados financieros. Desde 2019 en adelante hemos lanzado nuestra aplicación insignia, BUX Zero, donde nuestra misión ha sido no solo hacerla asequible y fácil para empezar a invertir, pero en la que también estamos intentando compartir la historia sobre la necesidad de invertir con la mayor cantidad de europeos posible", Yorick Naeff explica a Cinco Días.

Actualmente BUX ofrece criptomonedas a través de la plataforma BUX Crypto, "y estamos trabajando en la integración de la misma en la oferta de BUX Zero en un futuro cercano. Las criptomonedas tienen aspectos interesantes y soluciones innovadoras que podrían llegar a suponer una nueva manera de cubrirse ante una pérdida de valor del dinero por decreto. La pandemia lo ha dejado bien claro. Por este motivo, somos optimistas, tanto en el futuro del mercado de las criptomonedas como en nuestra oferta", declara su CEO.

Y añade: "¿Nuestra visión? Las criptomonedas han llegado para quedarse y pueden formar parte de un portfolio bien diversificado. La diversificación, en diferentes acciones así como en diferentes clases de activos, es una de los principales factores de la inversión".