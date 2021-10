Cómo escuchar el audio de tu Android TV desde el móvil. ¡No molestarás a nadie!

El sistema operativo de Google para televisores inteligentes se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la gran G. Lo cierto es que Android TV es una interfaz de lo más completa y, si bien es cierto que Google TV será su sucesor directo, es un hecho evidente que a este sistema le queda cuerda para rato.

Más, si se tiene en cuenta que Google TV sigue estando disponible en muy pocos dispositivos. Exactamente, lo puedes probar en el último Chromecast de Google, el stick que acaba de presentar Realme y en algunas Smart TV de Sony y TCL. Por lo que queda claro que Android TV seguirá entre nosotros unos cuantos años.

Además, cabe destacar que puedes instalar la interfaz de Google TV en tu Android TV, por lo que no faltan razones para pensar que este sistema seguirá funcionando mucho tiempo. Eso sí, si quieres sacarle el máximo partido a este sistema operativo, lo mejor que puedes hacer es conocer sus secretos.

Instala esta app para que el sonido de tu Android TV suene en el móvil

Uno de los problemas más habituales cuando convives con otras personas en tu casa es el volumen del televisor. Puede que te apetezca ver una película, o tu serie preferida, de noche y tu pareja está durmiendo, por poner un ejemplo.

ampliar foto Xiaomi Mi Box S con Android TV Unplash

Además, el problema es que muchos televisores no cuentan con Bluetooth. Y los que cuentan con este elemento es principalmente para el mando a distancia, por lo que no podrás vincular unos auriculares inalámbricos a no ser que estén diseñados para usarse en una Smart TV. Por suerte, con Android TV tienes una solución muy sencilla para que puedas ver lo que te apetezca sin que nadie se entere.

Hablamos de LocalCast, una app que puedes descargar de forma totalmente gratuita y que cuenta con una función muy interesante: la posibilidad de enviar el sonido de tu Smart TV al teléfono móvil. De esta manera, podrás conectar unos auriculares a tu smartphone y escuchar cualquier contenido sin molestar a nadie.

Decir que esta función está en fase beta por lo que puede fallar en algunos casos, pero vale mucho la pena probarla. También queremos recordar que LocalCast funciona perfectamente en un Chromecast, por lo que podrás aprovechar el reproductor multimedia de Google para enviar el sonido de tu televisor Samsung, o de cualquier otra marca, al teléfono móvil de una forma cómoda y sencilla. Por último, te dejamos el correspondiente enlace para que puedas descargar esta app de forma gratuita.

Descargar LocalCast de Google Play