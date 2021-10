Los motivos de la ONCE para salir de casas

Los casi 83 años de experiencia y trabajo para contribuir a la mejora de las oportunidades de inclusión y la plena autonomía de las personas ciegas y con otras discapacidades han hecho de la ONCE una organización de referencia mundial. La ONCE, que figura entre las empresas con mayor reputación de España, ha desarrollado un modelo organizacional de éxito, basado en la solidaridad que genera riqueza y que ofrece la oportunidad de tener un trabajo digno e independencia económica para millones de personas con discapacidad.

En la última década, Grupo Social ONCE, que en la actualidad emplea a más de 71.000 trabajadores, el 58% personas con discapacidad, ha sido capaz de crear 22 puestos de trabajo diarios gracias a la popularidad de sus productos de lotería, su fuente principal de ingresos.

Esta ingente labor en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad ha merecido este año el reconocimiento como la mejor entidad por su trayectoria social de los Premios Sociales Fundación Mapfre. “Es un premio a lo mucho hecho y creo que haciendo especial referencia al acompañamiento al mundo de la discapacidad en los últimos meses, que han sido muy duros”, destaca Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE.

Alberto Durán: “Nuestro fin es que la gente tenga las herramientas para poder hacer de su vida una vida normal”

Durán reconoce que se ha avanzado mucho en temas de empleo, pero lamenta la falta de un marco normativo: “Nos falta todavía que estos niños y niñas tengan el apoyo suficiente para que no dejen el colegio cuando acaben la etapa obligatoria. El grado de empleabilidad de una persona con discapacidad es más bajo que las personas sin discapacidad. Pero si tienes estudios secundarios, el grado de empleabilidad se duplica con respecto a que solo tenga estudios primarios. Y si tiene estudios universitarios se duplica respecto a si solo tiene estudios secundarios”.

1.000 becas al año

La clave de todo está en la formación, asegura el vicepresidente de la ONCE. “Es un elemento previo a la formación para el empleo, la formación básica, el colegio, la universidad”, matiza. Con este fin se han puesto en marcha diversos programas –como el Programa Reina Letizia para la Inclusión del Real Patronato sobre Discapacidad–, también de becas, con el apoyo de la Fundación ONCE y la propia ONCE para becar a 1.000 estudiantes al año para que cursen estudios superiores, describe el ejecutivo de la organización.

“En el Grupo Social ONCE al final todo lo que hacemos es para que la gente con discapacidad tenga un motivo para salir de casa todos los días”, destaca Durán, que señala como uno de los más importantes el empleo. “El empleo te da autonomía, te da autoestima, te da respeto en los demás, te da capacidad de relación social y te da un motivo para salir de casa todos los días”. “Pero también es un motivo para salir de casa el formarte; tener ocio; participar en una actividad de la comunidad en la que vives; hacer deporte en un equipo federado del ayuntamiento, o deporte adaptado en un pabellón municipal, o compartir una comida con tu familia en un restaurante que sea accesible”, detalla. “Nuestro fin es que la gente tenga las herramientas necesarias para poder hacer de su vida una vida normal, donde la discapacidad no va a desaparecer pero no va a ser un elemento que te condicione”, concluye.

Y para que ello sea posible, los poderes públicos han de remover barreras y la sociedad tiene que ser receptiva. Para Durán, una señal de la mejora de la situación general “y sobre todo en la autoconciencia de que las personas con discapacidad tienen derechos es que hoy queme que la palabra disminuido esté en la Constitución”. El artículo 49 de la Constitución, que fue un gran avance en la protección de las personas con discapacidad, queda hoy desfasado al referirse a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. La reforma que estudia el Congreso de los Diputados cambiará el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”.

Casi 19.000 personas se dedican en España a la venta de cupones del juego responsable de la ONCE, “ciegos una parte, pero ni siquiera la mayor parte”, afirma Durán. “Estar en la calle es muy duro y estar en la calle y vender es más duro todavía, es una escuela, es una verdadera universidad. Y hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar en otras cosas”. Por ello reconoce que hoy la situación está mucho mejor. “En España hay una ventaja, y es que la discapacidad es visible. Aquí la gente sale mayoritariamente a la calle a ganarse el pan y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar”.