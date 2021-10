Cómo desactivar temporalmente tu cuenta de Facebook sin borrar sus contenidos

El apagón del pasado lunes ha hecho recapacitar en un tiempo récord a muchas personas, que se vieron durante esa tarde desamparados, perdidos, vacíos ante la imposibilidad de ir a ver en qué andaban sus amigos, conocidos o familiares. Una sensación extraña y cuyo comportamiento, seguramente, algunos especialistas podrían vincular con cierto tipo de pequeña adicción.

Así que si eres uno de esos usuarios que cree que ha llegado el momento de descansar de Facebook, vamos a optar por desactivar temporalmente nuestra cuenta en la red social, algo que nos garantiza que, aunque no vayamos a interactuar ni entrar en ella durante una temporada, no perdemos contenidos de los que venimos publicando desde hace tantos años.

Vamos de desactivar Facebook

Este proceso es muy sencillo y cuando lo completes te tendrás que enfrentar a eso que los expertos llaman como el síndrome FOMO (fear of missing out), es decir, el miedo a no estar donde están los demás y quedarnos fuera, por lo que será una prueba más que evidente de tu determinación por no depender tanto de la pantalla del smartphone. Así que vamos a hacerlo y nos vamos a la configuración de la app de Facebook.

Cómo desactivar temporalmente tu cuenta de Facebook.

Una vez allí tendremos que escoger la función de "Información personal de la cuenta" para entrar en la zona de la aplicación donde se gestionan las cuestiones de actividad del perfil. Una vez allí, nos decantamos por la función de "Propiedad y control de la cuenta". En este punto nos aparecerán dos nuevos menús y elegimos el segundo, el que indica "Desactivación y eliminación".

Es aquí donde ya tenemos que decidir qué hacer. Si vuestra intención es dejar Facebook y olvidaros para siempre, es posible que tengáis la tentación de decirle que lo elimine todo, pero aunque sea eso lo que deseáis, es casi mejor optar por un periodo transitorio de desactivación. Es decir, un estado de la cuenta en la que no hay actividad, no aparecerás en las búsquedas de los demás usuarios, así como tus contenidos etiquetados, que quedarán como congelados y fuera de todo lo que hay disponible en la red social.

Como podéis leer, Facebook tampoco te lo pondrá fácil para hacerlo ya que las alertas que te muestra la app durante el proceso son capaces de arredrar al más pintado que, viendo a lo que se expone, parece más una expulsión sine die del mundo digital que otra cosa. Pero decir que no tengáis miedo, del mismo modo que desactivamos la cuenta, podemos activarla y recuperar el pulso de Facebook en el futuro... eso sí, de una forma más racional.