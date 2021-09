Las gafas de realidad virtual de Apple tendrán una pantalla OLED espectacular

La realidad aumentada y virtual no termina de arrancar en el mercado. Todavía no ha habido un fabricante capaz de crear unas gafas masivas, que ofrezcan un uso diario práctico como el que haríamos de dispositivos como el teléfono móvil o unos auriculares inalámbricos. En este caso nos fijamos en las últimas informaciones que han aparecido relativas a una de las gafas de realidad virtual o mixta más esperadas. Hablamos de las de Apple, de las que ahora hemos conocido más detalles respecto de lo que nos ofrecerá en su lanzamiento, que todavía se fía para bastante largo.

Unas gafas que presumirán de mucha resolución

Si hace unos días conocíamos que Apple había solicitado a sus proveedores unas nuevas pantallas para sus iPads Pro y MacBook, con tecnología OLED, ahora conocemos lo propio para sus gafas de realidad virtual. Estas pantallas utilizan un proceso de máscara de metal fino, que contará con una resolución muy elevada. Concretamente, en la solicitud que ha hecho Apple de estas pantallas específicas para realidad virtual, se requiere una resolución de 3000ppi, hablamos de píxeles por pulgada, lo que sin duda es una cifra muy elevada, y que nos avanza una enorme resolución para estas gafas de realidad virtual de Apple.

Una recreación de las gafas de Apple

Se trata de un patrón láser para pantallas MicrOLED, que en este caso podría propiciar una gran resolución para las pequeñas pantallas con las que contarán estas gafas de realidad virtual. La elección por parte de Apple de un panel MicrOLED para estas gafas es la más acertada, ya que cuenta con una tasa de respuesta muy reducida, lo que es perfecto para disfrutar de experiencias virtuales. Una resolución de 3000 puntos por pulgada sería de las más elevadas que hayamos visto nunca en unas gafas de este tipo. Parece ser por tanto que Apple busca lanzar unas gafas que ofrezcan la mejor experiencia de visionado posible.

Y es que este es uno de los principales aspectos a mejorar por parte de las gamas de gafas de realidad virtual actuales. La resolución, el lag y la calidad del panel son clave para evitar que las personas que utilizan estas gafas puedan evitar marearse o tener una experiencia de uso decepcionante. Y es que por estas razones precisamente la realidad aumentada no ha arrancado aún. Como es habitual en Apple, no serán los primeros en implementarla, pero seguro que esperan hacerlo con la mejor tecnología posible en su momento. Algo que según estas informaciones estarían en condiciones de conseguirlo. No esperamos estas gafas antes de 2023 o 2024.