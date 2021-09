DLA Piper impulsa su apuesta por el asesoramiento con criterios ESG

DLA Piper refuerza su apuesta por la práctica ESG con el nombramiento de JP Douglas-Henry como Director Global de sostenibilidad y resiliencia, un cargo de nueva creación que dependerá directamente del Comité de Dirección de la firma. La creación del cargo responde a la voluntad de la firma de coordinar e intensificar las acciones que la firma viene desarrollando desde hace años en materia de sostenibilidad y ESG, negocio responsable y probono, así como de impulsar el crecimiento de estas prácticas.

En España, desde finales de 2020 un equipo multidisciplinar de abogados atiende las peticiones de clientes en este ámbito de creciente importancia, integrando factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

DLA Piper refuerza también su liderazgo en ESG en España con el nombramiento de los socios Paz de la Iglesia y Joaquín Hervada como codirectores de la práctica en nuestro país. DLA Piper ha creado en España un equipo estructurado, integrado por especialistas en temas societarios, regulatorios, laborales, financieros y de gobierno corporativo, entre otros, que permiten asesorar a los clientes de forma transversal. El equipo trabaja con clientes tanto españoles como internacionales establecidos en España que se benefician de nuestro conocimiento del mercado local combinado con una extensa red de oficinas integradas en la práctica global de ESG.

Joaquin Hervada comenta: “El componente global de la sostenibilidad determina el enfoque de nuestro equipo y hace que este tipo de asesoramiento sea clave para cualquier empresa que quiera expandirse. Ayudamos a nuestros clientes a comprender este cambiante y complejo entorno y a llevar a buen puerto sus planes”.

Paz de la Iglesia añade: “Cada vez es más evidente que los criterios de ESG, no solo en cuanto a sostenibilidad, sino también, transparencia, buenas prácticas, etc. son indispensables para la creación de valor y no pueden ser dejados de lado. El hecho de que DLA Piper sea un despacho multidisciplinar, unido a la perspectiva global que nos da nuestra presencia en más de 40 países nos coloca en una posición inmejorable para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes en este ámbito”.