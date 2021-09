Kepler-Karst ficha como Of Counsel al magistrado Eduardo de Urbano Castrillo

Kepler-Karst, firma especializada en Reestructuraciones e Insolvencias, Derecho de Empresa y Derecho Financiero, ha anunciado el fichaje en calidad de Of Counsel de Eduardo de Urbano Castrillo, doctor en Derecho y Magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid, que pasa a la situación de excedencia.

Como especialista en delincuencia económica, de Urbano será además el coordinador del área de Derecho Penal Económico del despacho, un área que engloba todo tipo de delitos en los que puede incurrir una persona jurídica: delitos societarios, delitos fiscales, estafas, White collar, delitos contra los trabajadores, insolvencias punibles, delitos urbanísticos y contra el medioambiente, corporate compliance, etc.

Desde 2013 hasta 2021, Eduardo ha ejercido como magistrado de lo penal en la Audiencia Provincial de Madrid y previamente fue presidente en la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999) y magistrado coordinador en la Sala de lo Penal del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo durante catorce años (1999-2013). Durante este tiempo, entre otras actividades, coordinó la elaboración de los Cuadernos Anuales de Jurisprudencia de la Sala, las crónicas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y los cuadernos temáticos de jurisprudencia (casación penal, delitos sexuales, delitos societarios, la estafa, las penas y las insolvencias punibles), tan útiles para el trabajo diario de todos los órganos judiciales.

Su alto expertise técnico en el proceso penal y en ética y garantías jurídicas le ha llevado a colaborar con instituciones internacionales en materia jurídica internacional en América (EE.UU, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala) y Europa (Alemania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Bulgaria, Albania, Serbia, Rumanía).

Eduardo de Urbano es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, de primera categoría. Además, está acreditado por ANECA como docente universitario, es profesor en la UNIR y en el IEB, donde dirige un curso de Derecho Penal Económico, y además es director de tesis doctorales.

Kepler-Karst, despacho reconocido por la capacidad de gestión de asuntos de gran complejidad y relevancia pública y con presencia en Madrid, Londres y Las Palmas, refuerza no solo el área de Derecho Penal Económico, sino el asesoramiento integral que ofrece a las empresas y su posición en el mercado de las firmas boutique de alta especialización.

“La experiencia de Eduardo como Magistrado de lo Penal y su alto conocimiento técnico en todo tipo de delitos económicos es el refuerzo perfecto para nuestra oferta de servicios a empresas, desde la implementación de modelos de prevención de riesgos penales, hasta el asesoramiento al realizar operaciones corporativas. Y por supuesto para el equipo; trabajar junto a una persona con más de 30 años de experiencia en la carrera judicial es un honor y un privilegio”, dice Davinia Sánchez, Socia Presidenta de Kepler-Karst.

Por su parte, el propio Eduardo de Urbano dice: “Para mí ha sido una sorpresa este inesperado cambio profesional, pero el equipo de profesionales que me he encontrado, así como el perfil de clientes y de asuntos de la firma y, sobre todo, su proyecto innovador, valiente y audaz de entender la abogacía de nuestra época, han sido determinantes a la hora de tomar esta decisión. Estoy encantado de poner mis conocimientos y experiencia al servicio de los clientes de la firma y muy ilusionado con esta nueva etapa que me permitirá asesorar y defender a todos aquellos que tengan problemas en el mundo de las empresas y las posibles responsabilidades penales a las que tengan que enfrentarse”.

Este fichaje, sumado a la incorporación a principios de año de Rodrigo Olivares-Caminal, catedrático de Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Queen Mary de Londres, posicionan a Kepler-Karst como una firma boutique de referencia en el asesoramiento integral y de alto nivel a empresas.

“Nuestra estrategia de crecimiento es clara: contar con profesionales del más alto nivel y experiencia para ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes y continuar brindando soluciones diferentes y desarrollando estrategias legales innovadoras y efectivas para la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes”, concluye Davinia Sánchez.