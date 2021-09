Twitter estrena su nuevo modo seguro, que te libra de ‘trolls’ y comentarios negativos

Estaremos todos de acuerdo en que las redes sociales son la verdadera revolución de este mundo de tecnología e internet que nos ha tocado vivir, aunque siguen fallando por el mismo sitio que otros grandes avances de la Humanidad: nosotros mismos. Son esas ganas de entrar en conflicto y de despreciar al que no piensa como nosotros lo que mata muchas veces lo que debería ser una conversación constructiva.

Así que es precisamente por estas cosas por lo que millones de personas se mantienen lejos de estas plataformas, sabedoras de que da igual lo que digan y cómo lo digan que siempre aparecerá una jauría de perros rabiosos para aguarle la jornada. Por suerte, parece que los de Jack Dorsey se están tomando en serio este problema y ya han empezado a poner remedio.

¿Cómo será ese modo seguro?

Lo que Twitter ha anunciado es la llegada de una especie del botón del pánico que nos permitirá eliminar a todos los enemigos de la pantalla como en un videojuegos matamarcianos: solo hay que lanzar la bomba para que uno tras otro vayan desapareciendo de nuestro timeline, dejando paso a un remanso de paz infinito que tendrá una duración que, también nosotros, podemos configurar.

Nuevo modo seguro de Twitter. Twitter

La idea de la que parte Twitter es la de permitirnos, al activar ese modo seguro, bloquear "temporalmente durante siete días aquellas cuentas que utilizan un lenguaje potencialmente ofensivo, como insultos o discursos de odio", aunque también quienes "envían respuestas o menciones repetitivas y no deseadas". Será en esos casos cuando entre a imponer tranquilidad la red social.

Desde Twitter justifican este nuevo modo en que "queremos que disfrutes de conversaciones saludables, por lo que esta prueba es una forma de limitar las interacciones negativas y no deseadas que pueden interrumpir esas conversaciones. Nuestro objetivo es proteger mejor a la persona que recibe los tuits, reduciendo la prevalencia y la visibilidad de los comentarios dañinos".

Esperemos que lo consigan, aunque lo van a tener difícil, ya que el mal siempre encuentra la forma de abrirse camino evitando las barreras que se le imponen, por lo que muy posiblemente esta herramienta no sea más que un punto de partida para ir mejorando con paciencia un elemento que debe ser crucial dentro de Twitter en los próximos años. Y es que si no consiguen revertir esa espiral de odio y desencuentros (verbalmente) violentos, es muy posible que el ambiente sea tan tóxico que no merezca la pena seguir participando.