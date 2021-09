Amazon busca a la desesperada repartidores en EE UU: ya no importa que fumen marihuana

Amazon tiene una solución para la paralizante escasez de repartidores en Estados Unidos: contratar a trabajadores que fumen marihuana.

La compañía aconsejó a sus compañías asociadas de transporte —las pequeñas empresas familiares que operan las omnipresentes furgonetas azules de Amazon— que destaquen que no controlarán el consumo de marihuana de los candidatos, según mensajes de la compañía por

Bloomberg y entrevistas con cuatro propietarios de negocios.

Esto podría aumentar la cantidad de solicitantes de empleo hasta en un 400%, dice Amazon en un mensaje, sin explicar cómo ha logrado esa estadística. A la inversa, dice la compañía, la detección de marihuana reduce el grupo de posibles trabajadores hasta en un 30%.

Un socio de entrega, que dejó de hacer los análisis a los solicitantes a instancias de Amazon, dice que la marihuana era la principal razón por la que la mayoría de las personas no pasaban las pruebas de detección de drogas. Ahora que solo hace pruebas para drogas como opiáceos y anfetaminas, pasan más conductores.

Otras empresas de reparto siguen con las pruebas, preocupadas por las implicaciones en términos de seguro y responsabilidad en la gran cantidad de estados donde el uso de marihuana aún es ilegal.

También les preocupa que al dejar de realizar las pruebas de detección de drogas, algunos conductores fumen antes de salir a una ruta. “Si uno de mis conductores se estrella y mata a alguien, y da positivo por marihuana, será mi problema, no el de Amazon”,dijo uno de los socios de reparto, que solicitó el anonimato.



Las empresas buscan ofrecer una variedad de incentivos en medio de la crisis laboral pospandemia, pues las bonificaciones de contratación ya no son suficientes. Target anunció este

mes que pagaría la matrícula universitaria de sus empleados, Applebee’s ofreció aperitivos gratuitos a los candidatos en un esfuerzo por contratar a 10.000 trabajadores.

Amazon, que está presionando al Gobierno federal para que legalice la marihuana, anunció en junio que ya no haría más pruebas de droga a los candidatos. No pasó mucho tiempo antes de

que la compañía comenzara a instar a sus socios de entrega a hacer lo mismo.

En un comunicado, una portavoz de Amazon dijo que las pruebas de marihuana han afectado de manera desproporcionada a las comunidades de color, frenando el crecimiento del empleo. También dijo que la compañía tiene cero tolerancia frente a los empleados que trabajan bajo el efecto de drogas. “Si un socio de entrega trabaja bajo efectos de la droga y da positivo en la prueba tras un accidente o por una sospecha razonable, a esa persona ya no se le permitirá realizar servicios para Amazon”, dijo.

Contratar y reclutar a conductores era una de las principales preocupaciones de unos 100 propietarios de empresas de reparto que se reunieron esta semana en Las Vegas para intercambiar ideas en aras de ayudar a sus empresas a prosperar.

La ajetreada temporada de compras navideñas se aproxima y ha sido difícil destacarse por la falta de mano de obra. Una solución es aumentar los salarios. Pero eso solo puede suceder si Amazon acepta pagar más a sus socios de entrega por sus servicios, lo que la empresa puede tardar en concretar.