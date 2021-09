Ignasi Giralt: “Iniciamos la captación de nóminas para ser el primer banco de los clientes en España”

Fundada en 2015 por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko, Revolut empezó como neobanco especializado en el cambio de divisas a precios de mercado y sin comisiones, sacar dinero en efectivo de un cajero, realizar pagos, controlar gastos y programar presupuestos mensuales. Con sede en Londres, cuenta con IBAN europeo asociado a Lituania, aunque tiene licencia bancaria en varios países del este, y espera también lograr ficha bancaria en España, donde opera como firma de dinero electrónico. Pese a ello, puede operar como banco en la UE al tener pasaporte europeo a través de Lituania. Revolut es una toda una historia de éxito. En noviembre de 2020 su valor era de 5.000 millones, ahora, y tras la última ronda de financiación de julio por 676 millones su valor supera los 28.000 millones de euros.

Cuenta con presencia en diversos países, incluido Estados Unidos, y ha ampliado sus servicios, como la compra de criptomonedas (ya opera con 53), la posibilidad de invertir en Bolsa o materias primas, recibir dinero mediante códigos QR, en el caso de la versión Business, e incluso contratar un seguro. Lo que empezó siendo un neobanco abarca así todas las ramas posibles de las fintech. España (país en el que su cofundador de origen ruso y milmillonario Nik Storonsky, de 36 años de edad, pasa parte de sus vacaciones practicando kitesurf en Tarifa, Cádiz) es uno de los países clave para su expansión, explica Ignasi Giralt, responsable de Revolut en el país.

En julio, Revolut logró captar 676 millones de euros en una ronda de financiación y subió su valor a 28.000 millones. Con este valor, ¿el neobanco tiene intención de salir a Bolsa?

No hay planes ahora para cotizar. En estos momentos la prioridad es seguir creciendo y expandirnos. Tenemos presencia en 37 países, que incluyen Estados de la Unión Europea, Reino Unido (su sede central), Australia, Canadá, Singapur, Suiza, Japón, Estados Unidos y la India. En muchos de ellos tenemos licencia bancaria. En España tenemos prevista solicitarla, aunque podemos operar como un banco al tener IBAN de la UE al contar con licencia de entidad de crédito en Lituania.

Revolut tiene un destacado plan de contratación para este año, tanto a nivel internacional como en España.

Tenemos un plan para contratar a 1.000 empleados, de los que 100 estarán en España, donde ya hemos fichado a 70 de ellos. España es un país estratégico para Revolut en Europa, y en el que tenemos planes de expansión, por eso queremos tener una licencia bancaria en el país, pero no sabemos cuando la tendremos, pero ese es el objetivo. Buscamos ampliar nuestra oferta de productos mucho más, aunque podemos hacerlo sin necesidad de tener ficha en España. No es un impedimento, aunque es cierto que algunas empresas españolas nos ponen pegas por tener un IBAN europeo y no exclusivo español, aunque legalmente con una licencia de la UE puedes operar en todos sus Estados igual.

Entraremos en el negocio del crédito al consumo y pediremos ficha bancaria en España, pese a tener ya licencia europea

¿Cuáles son los objetivos de Revolut en España tras la contratación de este centenar de nuevos empleados?

Queremos implantar todos los productos que tiene el neobanco en otros países. El objetivo es tener productos globales. En España, de hecho, queremos que los clientes tengan su cuenta principal en Revolut, que seamos su banco principal. Ahora somos la segunda entidad para ellos. Vamos a impulsar la captación de nóminas, es un producto muy competitivo en el mercado, pero para un cliente la cuenta nómina es uno de sus principales productos.

¿Cuántos clientes tiene la firma en España y cuál es el objetivo para los próximos años?

A nivel global tenemos 16 millones de clientes, de los que más de 650.000 están en España, con un crecimiento en un año del 45%, en línea el aumento agregado del grupo. Pero no damos previsiones futuras.

Apostamos por la compraventa

de criptomonedas. Ya tenemos

53 tokens y no nos quedaremos ahí

¿Además de impulsar la captación de cuentas nómina, tiene en marcha otros proyectos?

Estamos potenciando también en España, y en otros países, claro, el negocio con empresas. Hemos creado una herramienta que ofrece la posibilidad de controlar los gastos de las empresas y autónomos. En Reino Unido Revolut ha lanzado un producto de anticipos de salarios, Payday, que se extenderá a otros países [la fintech te adelanta el salario de los días que llevas trabajado en el mes, siempre que la empresa sea también cliente de Revolut]. También ha lanzado una aplicación para el alquiler de viajes y alojamientos, que ofrece descuentos de hasta el 10%, y que en breve se extenderá también a España.

¿Pero tiene previsto entrar en el negocio del crédito al consumo?

Claro. En Europa del Este ya damos créditos al consumo y el objetivo es extender este producto a España a medio plazo. Este año no, pero puede que durante el próximo ejercicio. Y seguiremos incluyendo más productos. También hemos lanzado en España un nuevo plan de pago, principalmente para jóvenes, para sus compras diarias tanto online como físicas con una baja comisión.

Una de las apuestas actuales de Revolut es la operativa de compraventa de criptomonedas, además del cambio de divisas, uno de los orígenes del neobanco...

Sí. En junio iniciamos el lanzamiento del primer token de criptomonedas, respondiendo a las peticiones de nuestros clientes, y ya llevamos 53 tokens, y no nos vamos a quedar ahí. Entre los bancos o fintech, excluidas las plataformas dedicadas solo a cripto, somos de los más activos en compraventa de monedas digitales.

¿Cuándo será rentable Revolut?

Revolut es una empresa muy joven (se creó en 2015). No hemos tenido rentabilidad positiva aún porque se ha buscado la expansión global, con contrataciones de personal, marketing y el desarrollo de nuevos productos. Estamos creciendo. En 2020 seguimos con las pérdidas, pero ya estamos más cerca de la rentabilidad. En 2020 ya hemos reducido en un 90% los costes operativos, y han crecido los clientes de pago. [El banco obtuvo unos ingresos de 361 millones de dólares el pasado ejercicio, un 57% más, frente a 2019. Su beneficio bruto fue de 170 millones, aunque la compañía aún cerró con unas pérdidas operativas de 277 millones de dólares].

¿Por qué cree que un cliente va a cambiar su banco tradicional por Revolut?

Nosotros cada vez ofrecemos servicios que también ofrece la banca tradicional y nos molestamos en analizar cómo funcional el consumidor y cómo podemos ayudarle.

¿Han cambiado mucho las costumbres del consumidor bancario con el coronavirus?

Sí. Por ejemplo, el pago con móvil ha subido muchísimo, mientras que el pago en efectivo y la retirada de efectivo en los cajeros han descendido también mucho. El uso de la banca digital ya es una realidad para gran parte de los clientes. Además, los jóvenes de 20 a 23 años ya no tienen apenas vinculación con los bancos.