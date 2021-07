Estrenos que llegan a Filmin en agosto de 2021: series, películas y documentales

Lo hemos dicho muchas veces que Filmin es una rara avis. Se trata de una plataforma nacida y desarrollada en España que ha sido capaz de plantar cara a los grandes transatlánticos norteamericanos que están cambiando la forma de consumir cine y series. Y lo ha hecho de la única forma con la que podía abrirse un hueco, que es escarbando en la actualidad audiovisual para conformar un catálogo de producciones de calidad que suelen escaparse de los circuitos comerciales.

Y lo que Filmin nos trae para este mes de agosto es una prueba más de ello. Por ejemplo, con la llegada de un ciclo extraordinariamente divertido como es el que han bautizado como "Especial comedia británica". En él vamos a darnos de bruces contra algunos de los títulos más clásicos de los últimos tiempos, como son la genial "The Office", la original de Ricky Gervais (no la posterior que protagonizó Steve Carrell), "The Thick of It" de Armando Ianucci o la mítica "Hotel Fawlty", de John Cleese (Monty Python).

Pero seguramente que los fans de los cómics tienen mucho que celebrar en este mes de agosto porque Filmin estrenará "The Show", una película en la que Alan Moore ("Watchmen" o "The Killing Joke") no solo se atreve a escribir el guión, sino que lo veremos delante de las cámaras como actor en una producción en la que se mezcla el cine negro, con pequeñas gotas de magia y mucho de ambientes detectivesco que hará las delicias de los que siguen la obra y milagros del norteamericano.

Además, Filmin ha preparado un estreno muy especial como es el de "La Delgada línea azul", una producción sueca que ha sorprendido a la crítica y al público batiendo récords de audiencia en su país, y que cuenta con una concepción narrativa extraordinariamente original. En esta serie conoceremos la vida de seis policías de Malmoe, tanto la profesional, con son sus arriesgadas intervenciones en su lucha contra los delincuentes, como la personal, cuando llegan a casa tras largas horas de servicio.

Estos son todos los estrenos que llegarán a Filmin en agosto de 2021:

Series

3 de agosto

Así es mi vida

10 de agosto

Especial comedia británica

17 de agosto

La Delgada Línea Azul

24 de agosto

Nosotros

31 de agosto

Inside No.9, temporada 6

Películas

6 de agosto

Tove

20 de agosto

The Show

26 de agosto

Ma Belle, My Beauty

Documentales

29 de julio

Santos

Atrapados en la Red

Para Lucio

31 de julio