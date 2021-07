Microsoft anuncia Windows 365: el PC en la nube que podrás usar desde el móvil o la tablet

Microsoft sigue enfrascada en una enorme transformación que le ha llevado en los últimos años a abrazar la nube con una fe inusitada. Esa creencia de que los servicios online van a permitirle situarse a la misma altura de Google o Apple gracias, entre otras cosas, a que es la propietaria de Windows, que no es poco. Y es que si puede virtualizar sus videojuegos de Xbox gracias a xCloud, ¿por qué no hacer lo mismo con sus ordenadores a través de un Windows en la nube?

Esa es la idea que hay detrás de Windows 365: permitir a cualquier usuario del mundo tener su propio PC en la nube para utilizarlo allá donde pueda encontrarse. Y da igual si tiene un ordenador a mano, o un móvil, una tablet o un Mac, que podrá abrir una ventana, iniciar sesión con su cuenta y ponerse a trabajar en streaming con las aplicaciones que decida tener instaladas.

Ordenadores a medida

Este nuevo servicio nos permite manejar desde la distancia un ordenador que podremos configurar y ajustarlo a lo que necesitamos. Por ejemplo en su hardware. Si queremos uno con un espacio en disco de 512GB, una GPU determinada para realizar trabajos de retoque gráfico o edición de vídeo, y 16GB de memoria RAM, podremos conseguirlo y pagar en función de esas mejoras. Igual ocurre si no deseamos tanta capacidad y preferimos que simplemente el PC virtual sea capaz de abrir Word, Excel, Chrome, etc.

Windows 365 en una ventana. Microsoft

Además, a través de nuestro servicio contratado en la nube de Microsoft, podremos incluir aquellos programas que vamos a necesitar para tener siempre a mano, así como todos los datos relacionados de archivos, documentos, etc. Algo que nos permitirá estar siempre activos aunque nos encontremos de viaje y necesitemos afinar esa presentación que tenemos a medias.

La gran ventaja de Windows 365 (del que no han trascendido precios ni planes profesionales de Microsoft 365 que podrán disfrutarlo) es que será posible reproducirlo en prácticamente cualquier dispositivo que tenga una pantalla y conexión a internet. Es el caso de los teléfonos móviles, las tablets e incluso ordenadores con Windows o macOS. En el caso de los primeros, este servicio en la nube será perfecto para trabajar en PC donde no contáis ni con los programas ni con los archivos para desempeñar vuestras labores profesionales; y en el segundo, para evitaros las instalaciones de BootCamp. Una gran idea que verá la luz, si no hay cambios de última hora, el próximo 2 de agosto.