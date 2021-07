TikTok comienza a llegar al Amazon Fire TV

La aplicación TikTok se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial, al punto que hasta Google ha tenido que lanzar YouTube Shorts, una alternativa a esta red social musical. Y lo cierto es que el equipo detrás del desarrollo de esta app han querido que esté disponible en el mayor número de plataformas.

No hace mucho que llegó de forma oficial a las Smart TV de Samsung, además de a los sistemas operativos Google TV y Android TV. Y su expansión continúa, ya que nuevamente han anunciado que ahora TikTok llegará a Amazon Fire TV y su FireOS.

TikTok aterriza en los dispositivos Fire TV

Ahora que millones de teléfonos móviles cuentan con la aplicación musical, ha llegado el momento de expandirse a un nuevo sector, las televisiones inteligentes. Esto comenzó con el lanzamiento de la app oficial de TikTok para la familia de Smart TV de Samsung, para más adelante ofrecer soporte a los usuarios que tienen los sistemas operativos Android y Google TV.

ampliar foto Logo de TikTok TikTok /

Por supuesto, se trata de una expansión escalonada, por lo que, aunque ahora TikTok llega también a Amazon Fire TV, solo lo podrán encontrar disponible en su Amazon Appstore los residentes en Alemania, Reino Unido y Francia.

Como era de esperar, en la aplicación para el dongle de Amazon no vas a tener la opción de crear nuevos contenidos, ya que las televisiones no tienen cámara, y aunque la tengan o conecten una externa, no se podrá usar para esta función, por lo menos de momento. Pero lo que sí encontrarás son las opciones del feed Para ti, Siguiente y Descubre para poder buscar los perfiles de otros creadores de contenido.

Teniendo esto en cuenta, queda claro que la intención de llevar TikTok a las televisiones,y en este caso al popular reproductor multimedia de Amazon, es la de atraer a quienes no suelen usar su teléfono móvil, pero sí podrían querer disfrutar del ocio y entretenimiento de la app. Por no hablar de esos usuarios que quieren disfrutar de los vídeos de sus tiktokers preferidos en una pantalla más grande.

Como te hemos indicado anteriormente, si no eres usuario residente en Alemania, Francia o Reino Unido, no podrás descargar TikTok para el Amazon Fire TV, pero no tienes de qué preocuparte. Y es que como ya te indicamos, es cuestión de tiempo que llegue al resto de países. De esta manera, lo único que deberás tener es un poco de paciencia, ya que en pocas semanas realizarán el lanzamiento global de la aplicación.