Adiós a dar vueltas sin rumbo: Instagram añade ‘publicaciones sugeridas’ a tu ‘feed’ personal

Si sois usuarios de Instagram seguro que sabéis a lo que nos referimos. Y es que aunque en nuestro feed suelen aparecer las actualizaciones de esas personas a las que seguimos, no dejamos de visitar otros lugares donde aparecen contenidos más generales de fotos, vídeos o Reels que nos recomienda la plataforma y que podemos considerar como algo más random. Es aquello de mirar por mirar sin un objetivo claro.

Esas prácticas nos llevan a una vorágine de idas y venidas por la aplicación que, ahora, parece que desde Instagram nos quieren ahorrar. Y es que los de Facebook tienen en marcha un plan para evitarnos esos paseos por sus diferentes secciones y concentrarlo todo, un poquito más, en el feed personal. ¿Qué os parecería ver allí contenidos que no son exactamente los que vosotros habéis elegido pero que, de alguna manera, os podrían interesar?

"Publicaciones sugeridas", su nombre

En realidad, Instagram ya viene apuntando en esa dirección desde hace algunos meses, cuando se decidió a añadir al final del feed ciertos contenidos que olían a distancia a algoritmo de la aplicación. La diferencia con lo que va a hacer próximamente la red social es que esas publicaciones ya no se situarán en el fondo del todo de nuestro feed, sino entremezcladas con lo que nosotros seleccionamos al decidir seguir a unos perfiles sí y a otros no.

Nuevas publicaciones sugeridas de Instagram. Instagram

En estos cambios, que llevarán el nombre de "Publicaciones sugeridas", la red social quiere que nuestros gustos e intereses queden reflejados a través de lo que nos va aconsejando ver, además de las actualizaciones de amigos y familiares a los que seguimos en la red social. Obviamente, esa injerencia en el timeline no gustará a todos los usuarios por lo que desde un principio existirá una función para posponer esa invasión de contenidos y publicaciones durante unos días. Concretamente todo un mes.

Ahora bien, no parece que esa función pueda tener un botón para desconectarla del todo, de forma permanente, por lo que muy posiblemente Instagram nos esté obligando de alguna manera a tener que dar por buenos estos cambios que afectan al concepto mismo de la red social. ¿Os parece buena idea tener que ver publicaciones que no hemos pedido? Sea como fuere, de momento se trata de una prueba que seguramente no llegue por igual a todos los usuarios aunque, si es tu caso, no olvides posponer ese feed teñido de algoritmos y noticias que lo mismo no te interesan.