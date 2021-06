Imágenes reales muestran el Xiaomi Mi Mix 4 con una cámara oculta bajo la pantalla

Aunque el pasado año ZTE presentó el primer móvil con una cámara de fotos oculta bajo la pantalla, la realidad es que esta tecnología no ha sido secundada todavía por la competencia, parece ser que por importantes problemas técnicos. Aunque la tecnología de ZTE permitía hacer fotos con esta cámara que cuando no se usaba permanecía oculta bajo la pantalla, la realidad es que los resultados de las imágenes obtenidas no han sido todo lo buenas que se esperaban. Por esa razón empresas como Samsung o Xiaomi han estado este año trabajando en pulir esta tecnología para que ofrezca el mayor rendimiento posible. Algo que parece ha conseguido tanto Samsung, como ahora Xiaomi, que ya tendría lista para la producción masiva su cámara de fotos bajo la pantalla.

Fotos reales del Xiaomi Mi Mix 4, con sorpresa adicional

Se espera que sea el móvil más avanzado de Xiaomi en 2021, el Mi Mix 4, y por tanto deberá contar con las principales innovaciones de la marca en este segmento. Y por lo que hemos visto en unas imágenes reales, este teléfono ya estaría a punto de llegar al mercado, quizás en uno o dos meses. Las imágenes filtradas ahora nos muestran el Xiaomi Mi Mix 4, al menos su parte frontal con la pantalla, en todo su esplendor. En estas imágenes lo más llamativo es precisamente lo que no se ve, la cámara de fotos oculta bajo la pantalla. Como puede observarse en la imagen, no hay ningún tipo de notch o perforación en la pantalla del teléfono.

Lo más llamativo es lo que no se ve Techdroider

Y eso es así, porque la cámara se encuentra oculta bajo ella, de tal forma que cuando no usamos la cámara, esta no se puede ver en la parte frontal. Parece ser que gracias a ciertas alteraciones en el voltaje de una parte de la pantalla, se puede conseguir que esta se muestre transparente para dejar paso al sensor de la cámara. Sin duda una característica que va a revolucionar a los teléfonos durante este 2021, y sobre todo durante el año que viene, cuando probablemente esta tecnología se extienda a muchos más modelos.

Con MIUI 13 Techdroider

La otra gran sorpresa la encontramos en una de las imágenes, en la que se muestra la información del teléfono. De hecho podéis comprobar que en ella aparece el logotipo de MIUI 13, la nueva capa de software de Xiaomi, que seguramente se presente durante el próximo mes de junio. Se espera que este teléfono, con su cámara de fotos oculta bajo la pantalla, se presente a lo largo de este verano o finales de él.