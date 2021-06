Cómo emprender un negocio adaptándote a la situación actual

Reinventarse o morir. A veces es lo que hay que hacer, incluso en crisis. Sacar partido de una situación como la que estamos viviendo puede ser una oportunidad para emprender nuevos proyectos adaptados a nuevos entornos o realidades.

Así nace My Turn, una app que controla el aforo de establecimientos y zonas comunes como piscinas comunitarias, hoteles, y camping entre otras. Hoy en Territorio Pyme hablamos con uno de los fundadores, Óscar Aguilera, para que nos cuente cómo surge el proyecto y cómo es emprender en plena pandemia.

• ¿Cómo surge la idea de crear MyTurn?

La idea surge viendo un telediario con mi socio Fernando, decide que hay un problema en las piscinas comunitarias, por lo tanto hay que gestionarlo de alguna manera. Entonces, creemos que MyTurn es el modelo ideal y hacemos un MVP, un producto mínimo viable con un Wordpress modificando algunas cosas, para ver si esto tiene éxito.

Lanzamos una nota de prensa comunicando que sacamos la solución y empezamos a recibir 50 leads diarios. ¡Algo increíble!

Tenemos que montar un equipo en menos de una semana, y finalmente conseguimos juntar un equipo de 10 personas para atender todo esto.

A partir de ahí, tras dos meses trabajando de lunes a domingo y casi sin dormir, hemos tenido un constante crecimiento.

• ¿Qué buscáis con este proyecto? ¿Cuál es vuestro público objetivo?

Con este proyecto buscábamos atender la necesidad que tenían las comunidades para dar solución a todo el tema de las piscinas. Pero no queríamos convertirnos en una App “pandémica” y que una vez que se acabara la pandemia el proyecto no tuviera sentido.

Por lo tanto, lo que decidimos fue sacar y ampliar para gestionar zonas comunes, ya sea piscinas, pista de padel, pista de tenis, gimnasios, y quedarnos dentro con una solución potente de gestión de espacios y democratización de los espacios comunitarios.

Además, estamos preparando la salida del voto telemático a través de la App para las juntas de vecinos, que aún está en fase de regulación.

Como no queríamos quedarnos solo en las comunidades, decidimos lanzar Take a Spot, que es la marca para empresas, siguiendo la tendencia de sistemas híbridos de home office nosotros nos ofrecemos a gestionar sus espacios de manera efectiva para que no haya ninguna incompatibilidad con los recursos humanos y hagan uso de las instalaciones.

• ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de lanzar este proyecto?

Lo más difícil de lanzar el proyecto ha sido ser capaces de atender la demanda que hemos tenido. Ir pilotando hacia las necesidades de los usuarios y clientes, ya que era algo novedoso, algo en lo que nosotros no teníamos conocimiento como las comunidades y tuvimos que hacerlo muy rápido y pasar horas y horas sin descansar para conseguir todo lo que se exigía por parte de las comunidades y empresas.

• En un momento como el que estamos viviendo, ¿es sencillo emprender? ¿Por qué?

Bajo mi punto de vista y experiencia, considero que este es el mejor momento para emprender, porque ante grandes crisis vienen grandes oportunidades. Y eso es inevitable.

Yo no creo en las empresas estáticas o de grandes estructuras, creo que deben ser ágiles, porque el mercado y el usuario está cambiando constantemente y a velocidades increíbles, por lo tanto debemos hacerlo muy rápido.

Por lo tanto, en estos momentos donde el mercado está cambiando, la situación está cambiando, las necesidades y oportunidades están surgiendo por unas nuevas conductas, por una nueva normativa, por una nueva disposición, entonces debes aprovechar las oportunidades.

¡Las oportunidades y la suerte existen! Lo que pasa es que te tiene que pillar trabajando, claro.

• ¿Cuáles son los próximos objetivos que os planteáis?

Los próximos objetivos que planteamos es sobre todo abrir el mercado estadounidense. Ya estamos presente en otros países de América como México, Argentina, Puerto Rico y en Chile donde gestionamos el aforo de la mayor piscina del mundo.

Y actualmente, nuestros siguientes pasos son integrar el voto telemático en MyTurn. Ya hemos integrado la pasarela de pago y nos estamos metiendo en clubs de fútbol, pasar a la gestión de eventos, y en Take a Spot ir mejorando toda la gestión del business intelligent dentro de la aplicación para que sea una herramienta mucho más efectiva en la gestión y democratización de espacios tanto dentro de empresas como de comunidades, y seguir abriendo mercado porque creemos que tenemos una herramienta muy potente, a un precio muy asequible y que puede democratizar, sobre todo, el uso responsable de espacios.