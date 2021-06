Cómo bloquear a cualquier contacto de Facebook desde la pantalla de tu teléfono móvil

Todos los que tenéis cuenta de Facebook activa seguro que habéis por diferentes fases. La inicial seguramente la recordáis como una época de júbilo por descubrir las maravillas que la tecnología nos había traído, con la posibilidad de volver a recuperar el contacto con personas de las que no teníamos noticias desde hace ¿10, 20... 30 años?

Después de esos primeros tiempos llegó la carrera por conseguir la mayor cantidad de contactos posible. Más amistades era sinónimo de mayor popularidad, por lo que cualquier solicitud que nos llegaba la aprobábamos sin pensar, disparando al mismo tiempo el tamaño de nuestra agenda. Eso nos llevó a situaciones tan absurdas como leer comentarios todas las mañanas de personas que ¡¡NO conocemos!! ¿Pero no quedamos en que Facebook era un lugar en el que reencontrarnos con viejos amigos y mantener el hilo abierto con los actuales?

Haz una limpia en profundidad

Así las cosas, toca retomar el control sobre lo que leemos en la red social y nada mejor que ajustar la conversación de nuevo a lo que queremos. ¿Estamos en Facebook por el debate político, social, deportivo o científico?, ¿o para intercambiar vivencias con personas que realmente significan algo para nosotros? En cualquiera de los dos casos, seguro que hay amistades que podéis obviar dejando atrás el vínculo digital que os unía. Así que toca bloquear a destajo.

Bloquea contactos en Facebook.

La herramienta que permite algo así es el bloqueo. Es decir, decirle a Facebook que no queremos recibir ninguna notificación más de ese usuario, para que no tengamos que aguantar sus publicaciones mañaneras que, o no entendemos, o no nos resultan interesantes ni agradables. Así que lo primero es ir a la aplicación de Facebook, tanto en iOS como en Android, y buscar a esa persona con la que queréis cortar amarras.

A continuación os vais a su página principal y donde aparecen la foto del perfil y el nombre, pulsad en el botón con los tres puntos horizontales. Ahora aparecerá un menú con muchas funciones de interacción que podemos realizar con ese contacto. Nosotros, sin pensárnoslo dos veces, optamos por la opción de "Bloquear", para que desde la red social sepan que no vamos a seguir manteniendo el contacto. A partir de ese instante, todo lo que escriba (directamente a nosotros o en su muro) no nos llegará. Es más, si algún día os lo encontráis por la calle y os pregunta que no le contestáis a lo que os escribe en Facebook... ¿vais a buscar una excusa o decir la cruda realidad?