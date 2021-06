Lobby: la actividad de influir en los que toman las decisiones

Sí

El presidente de Procab piensa que los medios de comunicación entran en la definición de lobby. “Son un grupo de interés con muchísimo peso y que a su forma y sus capacidades, realizan este proceso de influencia en la toma de decisiones. Lo hacen desde sus características. Muy probablemente no en un estudio profundo y analítico, sino desde el impacto mediático, que puede doler o que puede provocar que el actor político reconsidere sus propuestas”.

No

Irene Matías, directora general de APRI, difiere del punto de vista de Procab y señala que los medios no son como tal un grupo de interés. “El periodismo no es una actividad de lobby. Los medios de comunicación tanto en cuanto se alejan de la actividad del periodismo en el sentido estricto podrían realizar actividades de lobby, del mismo modo que una patronal o un sindicato fuera de las actividades constitucionales estrictas como agentes sociales también podrían realizar actividades de lobby. Por eso, es tan importante ir a una definición de lobby basada en actividad como hacen las regulaciones de los países mas avanzados en esta materia desde hace décadas, como la Unión Europea. En cualquier caso, aunque los medios de comunicación en el ejercicio del periodismo amparados por la libertad de prensa y el derecho a la información no hacen lobby, son una herramienta imprescindible para la actividad”, detalla.