El curioso modo aleatorio para ‘ver cualquier cosa’ en Netflix, llega a los teléfonos móviles

Se trata de la última gran locura que Netflix ha decidido introducir en su plataforma y de la que ya os hablamos en detalle hace un par de meses, cuando se presentó oficialmente en sociedad. Entonces, no sabíamos que los planes de implantación iban a ser tan escalonados y que la función shuffle iba a llegar primero a las versiones web y televisiones para, al final, aterrizar en nuestros smartphones.

Y en esa fase estamos de todo el proceso, en la de la llegada del botón 'voy a ver algo' a las pantallas de los dispositivos móviles con iOS y Android. Aunque para ser precisos, deberíamos decir que en realidad donde está desembarcando realmente es en el OS de Google, donde ya aparece como una función accesible desde la primera pantalla de la app, donde escogemos el perfil.

Pulsa y a ver qué sale

Si no habéis probado esta función porque no la habéis visto por vuestro smartphone, decir que estamos ante un control que os puede servir para descubrir infinidad de nuevos contenidos que no teníais en el radar. Netflix, que cada mes que pasa multiplica su fondo de armario con más y más series, películas, documentales y programas, ha conseguido que muchos usuarios no sepan qué seguir viendo cuando terminan con lo que están.

'Ver cualquier cosa' de Netflix en Android. AndroidPolice

Esa sensación de poder verlo todo pero en realidad no ver nada porque no sabemos qué nos podrá gustar, es un fenómeno que con cada vez más frecuencia le ocurre a más y más usuarios, que deciden refugiarse en las recomendaciones de páginas web o las de sus amigos. Con este nuevo botón tendréis solucionado parte del problema porque será la plataforma la que os recomiende qué ver, en base también a vuestro historial y los gustos que se infieren de lo que consumís de manera prioritaria.

Como os decimos, este botón shuffle os aparecerá prácticamente en la primera pantalla de selección de perfil de Netflix donde podéis ver, en las capturas que tenéis más arriba, ese enorme botón llamándonos si no encontramos nada que ver. Y en la portada de novedades y títulos disponibles. Siempre a la vista. Será pulsarlo una vez para que la aplicación nos lleve hasta ese contenido que cree que puede gustarnos y al que solo falta que le demos play. Obviamente, no podemos descartar que en algún momento a Netflix se le cuele una recomendación que, sin ser muy afín a nuestros gustos, necesite de un empujón de espectadores si ven que la cosa viene floja desde su estreno. ¿No os parece?