Bang & Olufsen lanza un altavoz Bluetooth ultra resistente y con una autonomía enorme

Cuando pensamos no solo en sonido de calidad, sino también en exclusividad a muchos nos vienen a la cabeza los productos de Bang & Olufsen. La firma ha lanzado ahora un producto que no suele ser muy común en su gama, pero que sin duda llegar al mercado ofreciendo las mejores funcionalidades posibles. Hablamos del nuevo altavoz Bluetooth Beosound Explore, un dispositivo que no ha sido diseñado para colocarlo en un elegante salón, sino para acompañarnos en las experiencias más extremas en exteriores. Un altavoz que tiene una construcción ultra resistente y además no renuncia al gran sonido característico de la marca.

Características del nuevo Bluetooth Beosound Explore

Se trata de uno de los altavoces Bluetooth más resistentes del mercado en la actualidad. Ya que es el primero de su categoría en contar con resistencia Tipo 2 gracias al aluminio anodizado con el que está construido. Además cuenta con la certificación IP67 que lo hace resistente tanto al polvo como al agua. Pesa 631 gramos, no es demasiado grande y además tiene una enorme batería que nos permitirá reproducir música durante más de 24 horas a lo largo de todo el día.

Cuenta con 27 horas de autonomía Bang & Olufsen

En cuanto al sonido la firma escandinava ha integrado en este altavoz dos drivers de 1.8 pulgadas que nos ofrecen nada menos que 59 decibelios de bajos, lo que es algo difícil de encontrar en un altavoz de este tipo. Un sonido que emana alrededor del altavoz gracias a su sonido de 360 grados, ya que sus altavoces se orientan en todas direcciones. Cuenta con la cada vez más popular función estéreo, que nos permite conectar dos de estos altavoces para obtener un sonido estéreo.

Se ha tenido en cuenta que es un altavoz que se va a utilizar en entornos extremos, por eso su botonera superior ha sido diseñada para poder utilizarse en condiciones hostiles, con agua o con mucho frío. Cuenta con un conector USB tipo C, así como la última tecnología Bluetooth 5.2 que nos ofrece la mejor calidad de sonido y estabilidad en la señal. La autonomía de este altavoz es espectacular, y se puede reproducir música de forma ininterrumpida durante 27 horas, lo que desde luego es una cifra poco común. Este nuevo altavoz llega a Europa a un precio de 199 euros, lo que no es elevado si lo comparamos con otras opciones. Sin duda uno de los altavoces más resistentes y con mejor sonido en la actualidad.