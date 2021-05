Bruselas multa a UBS, Unicredit y Nomura con 371 millones

La Comisión Europea ha multado este jueves a los bancos UBS, UniCredit y Nomura con 371 millones de euros por participar durante los años de la crisis financiera en un cartel en el mercado de bonos de gobiernos de la eurozona, según ha informado la institución en un comunicado.



También participaron en las prácticas ilegales las entidades Bank of America, Natixis, RBS (ahora NatWest y WestLB (ahora Portigon), pero todos estos han conseguido evitar las sanciones económicas por diversos motivos.



"Es inaceptable que en medio de una crisis financiera, cuando muchas instituciones financieras tuvieron que ser rescatadas con fondos públicos, estos bancos de inversión se confabularon en este mercado a expensas de los Estados miembros de la UE", ha lamentado la vicepresidenta del

Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.



El cartel se desarrolló entre 2007 y 2011 y afectó al conjunto del Espacio Económico Europeo (EEE). Durante esos años, los bancos de inversión involucrados intercambiaron información "sensible" a través de un grupo de 'traders' en el que también se actualizaban información sobre las estrategias que iban a seguir en las subastas de bonos de gobiernos europeos y sobre los parámetros de negociación en los mercados secundarios.



La mayor sanción recae sobre la entidad suiza UBS, que tendrá que pagar 172 millones de euros, mientras que la multa a la japonesa Nomura asciende a 130 millones y la de la italiana UniCredit es de 69 millones.





NatWest reveló el cartel a las autoridades comunitarias y por eso evitó una multa que habría ascendido a 260 millones de euros, mientras la sanción de casi 5 millones que correspondía a Portigon fue reducida a cero porque excedía el 10% de sus ingresos totales del banco.



Por último, la Comisión Europea no ha podido imponer sanciones a Bank of America y Natixis porque ambos bancos dejaron de participar en el cartel más de cinco años antes de que las autoridades europeas iniciaran la investigación.