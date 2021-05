Friends: The Reunion' en HBO Max el 27 de mayo: cómo verlo desde España

Los fans de Friends no tendrán que esperar mucho más para ver reunirse a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. HBO Max comenzará a emitir Friends: The Reunion el 27 de mayo, según anunció WarnerMedia el jueves. El especial sin guión verá el regreso de las seis estrellas al escenario original donde la NBC filmó la popular comedia entre 1994 y 2004.

Además del reparto original, el especial contará con una larga lista de invitados. Por nombrar sólo algunos de los nombres más notables, estarán BTS, Kit Harington, Lady Gaga y Malala Yousafzai. Los fans también pueden esperar que aparezcan algunos de los actores secundarios, como Elliott Gould y Christina Pickles (Jack y Judy Geller, respectivamente), Tom Selleck (Dr. Richard Burke) y Reese Witherspoon (Jill Green).

Cuando WarnerMedia anunció por primera vez el especial a principios del año pasado, el plan era filmarlo frente a una audiencia en vivo en marzo y luego comenzar a transmitirlo en mayo. Se suponía que sería una de las primeras cosas que los clientes de HBO Max podrían ver en el servicio cuando se lanzara ese mismo mes. Pero la pandemia de coronavirus retrasó la producción dos veces.

Sin embargo en España HBO max no está aún disponible, solo ha sido lanzada en Estados Unidos, pero en este artículo te explicaremos cómo ver su contenido también desde España.

Cómo ver HBO max desde España

Cómo verlo desde España Friends: The Reunion' en HBO Max

Aún no se conoce una fecha de cuándo llegará HBO Max en España si es que llega. Al operar mediante servicios independientes, no debería ser tan complicado implementar la nueva plataforma, sin embargo parece ser que la plataforma aún no está muy interesada.

En el caso de que quieras consumir contenidos de esta plataforma, como por ejemplo, la vuelta de Friends, puedes hacer una "pequeña trampa" y suscribirte al servicio ahora que ya está disponible en Estados Unidos. Es un proceso similar al que ya debemos utilizar si queremos ver Hulu desde España.

Cómo ver HBO Max utilizando una VPN

Deberás dirigirte a la página web de HBO Max, allí encontrarás un mensaje que dice que no está disponible en tu región. Debido a esto tendremos que hacer uso de una red virtual privada, o VPN, para cambiar tu dirección IP y hacer como si estuvieras navegando desde Estados Unidos.

Esto es muy sencillo, tan solo tendrás descargarte una VPN como NordVPN o ExpressVPN y elegir un servidor situado en ese país. Una instalado, ya solo con acceder a la página web podrás registrarte.