Lenovo Go, la gama de accesorios inteligentes que eliminan distancias entre la oficina y tu casa

Lenovo se ha caracterizado en los últimos años por potenciar extraordinariamente toda su gama de ordenadores portátiles y movilidad, a los que unió en 2005 la famosa marca ThinkPad que en tiempos perteneció a IBM. Ahora, lo que han ideado desde la compañía es crear lo que denominan como "submarca", y que va a englobar toda una serie de accesorios que irán apareciendo en el mercado progresivamente a lo largo de los próximos meses.

Nueva gama de dispositivos Lenovo Go. Lenovo

Lenovo Go, que así es como se llama, ve cómo aterrizan ahora dos dispositivos de esa nueva gama: un ratón con prestaciones extraordinarias y una batería de carga externa que podremos utilizar tanto con un ordenador portátil como con cualquier otro dispositivo móvil, tablet, consola de videojuegos, etc. La idea que hay detrás de todos ellos es eliminar las barreras que existen entre la oficina y nuestra casa, algo que con la pandemia muchos han experimentado en su día a día.

Un ratón y una powerbank para empezar

El primero de los accesorios que llega es una powerbank, una batería externa que podremos conectar al portátil para recargarlo sin necesidad de andar buscando un enchufe. Esta enorme pila tiene una capacidad de 20.000 mAh. y se enchufa al PC (o Mac) a través de un conector USB-C, por lo que tendréis que tenerlo en cuenta en caso de querer utilizarlo con un dispositivo que no cuente con conexiones de este tipo. Además, ofrece carga rápida a través de sus puertos de salida, con una potencia de 65 vatios y es capaz de trabajar en equipo junto al nuevo ratón Lenovo Go para revivir su autonomía en muy pocos minutos.

Nueva 'powerbank' Lenovo Go para portátiles y dispositivos móviles. Lenovo

En el caso del nuevo ratón Lenovo Go, tenemos un accesorio con un diseño muy cuidado, líneas "ligeras y compactas" que tiene la cualidad de que podremos utilizarlo sin miedo a que se termine la batería porque, en caso de tener que recargar, no harán falta cables ni nada parecido: simplemente hay que dejarlo sobre la parte superior de la powerbank de Lenovo Go para que se rellene por completo de forma inalámbrica. Si no disponemos de ella, con un enchufe USB-C nos bastará.

Nuevo ratón de Lenovo para usar con hasta tres dispositivos. Lenovo

Pero lo que más llama la atención, y que convierte a este ratón en extraordinario, es que podremos enlazarlo con hasta tres dispositivos a la vez: dos ordenadores y una tablet, por ejemplo, que podremos seleccionar de una manera rápida a través de un botón que va pasando de uno a otro. Por fin una compañía piensa en la importancia de una utilidad así, en unos tiempos donde es bastante fácil trabajar con el ordenador de casa y, al minuto siguiente, con el de la oficina por culpa del teletrabajo. Se pondrán a la venta el mes que viene a un precio alrededor de los 75 euros para el caso de la powebank, y de 50 para el del ratón.