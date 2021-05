8

Hera Hyesang Park debuta en el Auditorio Nacional

La soprano coreana que ha atraído la atención del mundo escénico gracias a su excelente canto y habilidad artística interpretará, entre otras, canciones de Joaquín Rodrigo, además de la romanza de Manuel Fernández Caballero. El recital tendrá lugar el 17 de mayo, en el marco del Festival Cultural Coreano en Madrid que conmemora el 10º aniversario del Centro Cultural Coreano en España. Combinará piezas españolas con piezas como 'Like the Wind that met with Lotus' del coreano Joowon Kim. Precio gratuito.