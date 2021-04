La Inspección de Trabajo aflora 12 millones de salarios y cotizaciones impagados a empleadas de hogar

La Inspección de Trabajo ha regularizado la situación laboral de 28.904 empleadas del hogar, que han dado como resultado el afloramiento de 12 millones de euros no abonados, que se desglosan en un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios impagados y de 5,5 millones de euros al mes en bases de cotización no aportadas por los empleadores.La investigación ha consistido en detectar aquellas personas de personal doméstico a las que no se les había actualizado el nuevo salario mínimo interprofesional, fijado para 2020 y 2021 en 950 euros al mes en 14 pagas.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo, estas regularizaciones son fruto de la primera fase de la campaña inspectora y de sensibilización dirigida a los empleadores, iniciada a principios de febrero y que se ha cerrado el 31 de marzo y en la que se han enviado 47.749 cartas solicitando la actualización salarial. Esto supone que se han regularizado el 60,5% de los casos comunicados.



Actualmente, la Inspección tiene previsto activar una segunda fase de envío de cartas a aquellos empleadores que persistan en errores o irregularidades después de haber recibido la primera misiva, ha informado Trabajo.



Las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial dentro del régimen general que está "altamente feminizado y precarizado" y sus percepciones deben situarse al menos en los 950 euros/mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes con prorrateo de pagas extras), y para jornada por horas el salario mínimo será de 7,43 euros por hora. En este sentido, Trabajo ha detallado que en el 97,5% de los casos regularizados se ha subido el salario declarado y solo el 15% ha reducido

la jornada declarada.