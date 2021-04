2

Cuatro en uno

La marca berlinesa This Place quiere diferenciarse por su modernidad y personalidad, pero su principal objetivo es que sus consumidores vivan mejor. El nuevo Starter Set permite conocer las cuatro cremas de la marca (de 20 ml cada una), pensadas para problemas muy específicos. El set incluye: The Good Night, crema relajante para animar al sueño; The Hug, para aliviar los dolores menstruales; The Glow, hidratante facial para pieles apagadas, y The Blissful Day, crema para aliviar dolores musculares. Todas son veganas y 100% naturales. Precio: 49 euros.