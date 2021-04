Facebook sigue sufriendo ataques de privacidad semana tras semana. Se ha convertido en uno de los blancos dónde los hacker suelen apuntar con más frecuencia. Todos los años nos encontramos con algún problema de seguridad grave en compañías que manejan millones de datos de usuarios, sufren cualquier tipo de ataque y, por el camino, los ciberdelincuentes logran meter la mano en aquellos lugares donde se almacenan nuestros datos personales.

Millones de números de teléfonos han sido filtrados

En los últimos días te habrás hecho eco de la noticia destacada sobre que más de 500 millones de datos personales de usuarios de Facebook de todo el mundo se han visto comprometido en una filtración. Toda la información ha pasado a estar disponible para cualquiera que pase por una web que los ha filtrado como si de un archivo Excel se tratase, para todos aquellos que quisieran conocer cuál es el número de teléfono de un amigo, conocido o familiar.

Esta filtración ha hecho que un total de 533 millones de cuentas de todo el mundo apareciesen dentro de un enorme listado de los que muchos grupos de ciberdelincuentes ya se están aprovechando para darle provecho a estos datos con fines maliciosos.

Son muchas las compañías que utilizan funciones disponibles en sus aplicaciones para recabar datos e información de sus usuarios que almacenan y en algunas ocasiones comparten con terceros. Generalmente las empresas piden nuestro consentimiento para recabar nuestros datos con el fin de mejorar la experiencia en sus productos, pero hay ocasiones en las que no es así y hacen uso de estos de una manera poco apropiada.

Así puedes saber si tu número de teléfono ha sido también filtrado en el ciberataque a Facebook

Un portal web dedicado a la ciberseguridad ha habilitado la posibilidad de búsqueda de números teléfonos en formatos internacionales para que los usuarios comprueben si su número de teléfono se ha visto afectado en este suceso. Si crees que puedes ser uno de estos número filtrados, solo tienes que acceder desde el navegador de tu ordenador o smartphone a esta página web para confirmar si has sido víctima de este ataque.

Para poder buscar tu número de teléfono en las web "Have i Been Pwned", solo tendrá que introducir tu número de teléfono con el código internacional, es decir, primero introduce el código del país del que procede tu teléfono y seguido y sin espacios tu número personal. En España te recordamos que es +34 pero no tenemos que poner el símbolo de "+".