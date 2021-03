Adiós a compartir cuenta con amigos: Netflix te exigirá verificar que eres el titular

Todos conocemos casos a nuestro alrededor de auténticas comunidades de amigos, o familiares, que comparten las suscripciones de distintos servicios de streaming para pagar a escote los gastos. Netflix, HBO, Disney+, etc., son víctimas de estas prácticas que no hacen si no evitar que el número de clientes sea mayor del que es actualmente.

Y desde hace tiempo conocemos las intenciones de Netflix por convertir esas cuentas con cuatro usuarios, en otras tantas independientes, para ensanchar su base de suscriptores y seguir creciendo como piden los accionistas Al fin y al cabo, da la sensación de que los de Reed Hasting están tocando techo y quieren romperlo para ir más allá.

Tendrás que verificar que eres tú

Así las cosas, una usuaria de Netflix acaba de publicar en redes sociales la primera prueba de que aquellos que comparten su cuenta con otros amigos van a empezar a tener las cosas más complicadas ya que a Netflix ya no le va a servir con que escribamos la contraseña, y nos pedirá algo más, como que confirmemos que somos nosotros los titulares. Y para ello, nada mejor que utilizar cualquiera de las vías habituales (teléfono o email) para recibir un código que tendremos que ingresar en la app.

De momento, ese mensaje que podéis ver justo encima, se encuentra en fase de pruebas y es tan directo que si no conseguimos verificar que somos nosotros los titulares, nos pedirá que nos suscribamos "GRATIS hoy". Es decir, viene a decirnos algo así como "deja de compartir cuenta y hazte la tuya propia" porque si no vives bajo el mismo techo que el titular, no te dejaremos seguir viendo nada.

Desde Netflix, un portavoz confesó a Hollywood Reporter que "esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo". Lo curioso de esta iniciativa es que Netflix vuelve a recuperar los 30 días de prueba gratis para estos usuarios que quiere captar (y que sabe que están utilizando su servicio), cuando hay que recordar que ese mes for free fue eliminado de un plumazo el pasado 2020, pasando a dejar ver, solo, algunos capítulos sueltos seleccionados por la propia plataforma.

Compartir cuentas es una práctica muy extendida contra la que Netflix quiere acabar y, prueba de ello, son los resultados de una encuesta realizada a 1.546 estadounidenses y que deparó el resultado de que cuatro de cada 10 entraban en la plataforma con las credenciales de otra persona. Lo que, a efectos de negocio, supone un claro problema para los norteamericanos.