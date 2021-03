VAVA SSD: pequeño, rapidísimo, encriptado y protegido con tu huella dactilar

Desde que llegaron a los teléfonos móviles y nos enseñaron lo seguros que son los sistemas de identificación biométrica a través de huellas dactilares, ya nadie quiere tener que escribir contraseñas. No solo porque sea un engorro el tener que andar con el teclado arriba y abajo, sino que corremos el riesgo cierto de olvidarnos de la combinación y perder para siempre todo lo que tengamos guardado en la plataforma que sea.

VAVA SSD conectado a un portátil. Team VAVA

No hará falta recordar ese caso del alemán que tenía 180 millones de euros en Bitcoins y, por culpa de una contraseña que no recuerda, podría perder todo eso para siempre. Así que si tenemos un lector de huellas dactilares cerca, ¿por qué no confiarlo todo a la yema de nuestro dedo? Eso precisamente han pensado desde el Team VAVA a la hora de desarrollar este pequeño disco duro SSD portátil que va a guardar vuestra información importante de una forma prácticamente inviolable.

Seguro, rápido y pequeño

Esa es la filosofía que trasciende detrás de este VAVA SSD portátil: se trata de un disco duro de almacenamiento en estado solido que parece un pequeño stick de memoria, algo más grande, y que se vuelve imprescindible si sois de los que guardan bajo llave todo tipo de información relevante. Proyectos, planos, documentación... cualquier cosa que merezca tener una capa de blindaje extra más allá de lo habitual.

Es por eso que este VAVA SSD ofrece una encriptación completa de todos los datos del disco duro, gracias a una clave AES de 256 Bit. Además, instala un utilísimo lector de huellas en la parte superior que solo nos dará acceso a la información una vez verificado que somos nosotros, o todas aquellas personas a las que concedamos permisos ya que es capaz de memorizar hasta diez huellas dactilares diferentes. Ya sean todas nuestras o de varias personas (si que es que se trata de un recurso compartido).

VAVA SSD. Team VAVA

Además de esas medidas de seguridad, este VAVA SSD ofrece unas excelentes tasas de velocidad de transferencia, ya que alcanza los 540 MB/s gracias, entre otras cosas, a su puerto de conexión USB 3.1 de segunda generación. Precisamente, su almacenamiento no será un problema ya que podremos comprarlo a través de Indiegogo con capacidades de 500GB y 1 ó 2TB para utilizarlo tanto con PC (Windows 10) como Mac, donde nos va a funcionar sin problemas. Si estáis interesados, podéis comprarlos a un precio de 75, 149 ó 227 euros, respectivamente, dependiendo de la capacidad que necesitéis.