El salvamento del tejido empresarial: próximo debate

El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, planteará el salvamento del tejido empresarial.

Un encuentro que se llevará a cabo el miércoles 10 de marzo a las 9:30 horas y que contará con la presencia de Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Susana Malcorra, decana del IE School of Global and Public Affairs. Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School y Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie. Moderado por José Antonio Vega, director de Cinco Días.

La crisis económica generada por el coronavirus está siendo más intensa en España por la fuerte penetración de actividades ligadas a la movilidad, al ocio y a las relaciones sociales. Pero también por el carácter particular de las empresas que se desenvuelven en estas actividades, generalmente de tamaño reducido, y con escasa acumulación de reservas para atender situaciones de emergencia. Por ello, la excesiva duración de la crisis sanitaria y de las restricciones a la movilidad han provocado una pérdida cuantiosa de empresas (más de cien mil según los registros de la Seguridad Social) y un deterioro de la situación financiera de las que han logrado sobrevivir. Y la persistencia de la pandemia puede liquidar más empresas si no se establece un sistema de protección efectivo.

El Banco de España, Cepyme o institutos de análisis han apuntado que un 60% de las empresas tienen problemas de liquidez y que un 40% los tiene de solvencia.

El debate sobre cómo subsanarlos lleva meses en el espacio público, pero no hay decisiones definitivas, mientras la mortandad societaria se acelera, y la destrucción del tejido productivo no cesa. Los ERTE, las moratorias fiscales y las prórrogas en las declaraciones de concurso de acreedores están prolongando una situación que precisa decisiones rápidas para recapitalizar las sociedades solventes y precipitar la liquidación de las que no lo son y que los recursos puedan destinarse al rearme empresarial cuanto antes, en unos meses en los que la ventana de la recuperación parece que se avecina.

El Gobierno ha puesto en marcha una serie de mecanismos de protección que no terminan de evitar la sangría ni de empleo ni de tejido empresarial y se resiste a dar nuevos pasos, en contra de lo que han practicado en otros países. ¿Son las ayudas directas la solución? ¿Es suficiente con lo practicado hasta ahora, además de las manoseadas quitas al crédito concedido? ¿Se debería rearmar el tejido productivo en actividades de gran recorrido industrial? ¿Confiamos demasiado en el flujo financiero de la Unión Europea para la reactivación? ¿Es momento de revisar las políticas de creación y defensa de la empresa, como elemento nuclear de la actividad en la economía de mercado?.

En Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas de Cinco Días y Grupo Santander queremos arrojar luz sobre las fórmulas más eficientes para solucionar este asunto, del que dependen miles de negocios y cientos de miles de empleos. Queremos también apuntar mecanismos de reforzamiento del tamaño de las empresas, así como de su internacionalización, para hacerlas más resilientes a las crisis, tanto a las puntuales como a las prolongadas como la actual.

El debate tendrá lugar el próximo miércoles 10 de marzo, de forma telemática a las 9:30h. y podrá seguirse en directo desde Cinco Días.