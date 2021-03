Las infantas Elena y Cristina admiten haberse vacunado en Emiratos Árabes

Las infantas Elena y Cristina han admitido en un mensaje publicado por varios medios de comunicación, que se vacunaron contra el coronavirus en Emiratos Árabes Unidos cuando acudieron a visitar a su padre, Juan Carlos I.

En el comunicado que la infanta Elena de Borbón ha remitido a varios medios después de que se conociera que se habían vacunado en Abu Dabi en la segunda semana de febrero, como publicó El Confidencial, explica que lo hicieron para poder obtener un pasaporte sanitario que les permitiera visitar a su padre con regularidad.

"Con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia, habríamos accedido al turno de vacunación en España cuando nos hubiera correspondido", aclara la hermana mayor de Felipe VI, quien ha acudido al Palacio de la Zarzuela en su vehículo a primera hora de esta tarde.

La infanta Elena, de 57 años, vive en Madrid, mientras que la infanta Cristina, de 55, tiene su residencia en Ginebra (Suiza).

Además de las infantas, también se han vacunado en Emiratos Árabes Unidos el rey Juan Carlos, quien vive en este país desde el pasado 3 de agosto debido a la polémica por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero, y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, quien le visitó hace unas semanas.

La noticia sobre la vacunación de las infantas ha generado críticas en algunos ministros, como el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el de Política Territorial, Miquel Iceta, por considerar que las hermanas del rey se han inmunizado antes de tiempo.

La Casa Real informó ayer, martes, de que Felipe VI "no es responsable de los actos de sus hermanas" y que tanto él, como la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se vacunarán "cuando les corresponda".

Sin perjuicio

Por su parte, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que no hay "perjuicio" en la vacunación contra el Covid-19 de las infantas Elena y Cristina, de quienes ha reseñado que "no son Familia Real" y "no le han quitado la vacuna a ningún español".

Así se ha expresado el también regidor madrileño desde la recién inaugurada plaza de Torcuato Fernández-Miranda sobre la información de que las infantas Elena y Cristina y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán se hayan vacunado en los Emiratos Árabes aprovechando un viaje para ver a su padre, Juan Carlos I.

Martínez-Almeida ha indicado que "no conviene mezclar a la Monarquía con el debate que puede suscitar eso", ya que "desde 2011 no son Familia Real sino familia del Rey", por lo que "no es una cuestión de Monarquía, sino una cuestión privada".

Además, ha añadido que "a diferencia de todos los que se han aprovechado de su cargo, (ellas) no lo han hecho, ni han quitado la vacuna a ningún español; no ha habido perjuicio". Por contra, sí ha apremiado al Gobierno de la Nación a "proveer de vacunas al resto de españoles".