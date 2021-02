Xiaomi Mi 11 ya ha sido presentado en España, ¿incluye cargador? Te lo contamos

Hoy ha tenido lugar uno de los eventos más importantes de la marca mas famosa de china. Como suele ser habitual, los gadgets de Xiaomi tienen dos eventos: uno para presentarlos oficialmente en China junto a la fecha y precio que tendrá por Asia, y otro en el que se presenta la versión internacional, con su fecha y precio para Occidente.

Hoy, por fin Xiaomi ha presentado la versión global su nuevo smartphone, el Mi 11, móvil de gama alta que es de los primeros que viene con el nuevo procesador Snapdragon 888 de Qualcomm. Pero del cual había una duda entre todo sus posibles compradores, la cual era si vendría o no con cargador. Te lo contamos.

Xiaomi Mi 11: finalmente si incluirá cargador en España

Durante la presentación que tuvo lugar durante la presentación de este modelo en su versión china, indicaron que no vendría incluido en la caja, pero que si un usuario chino quería que lo incluyese, podría comprarlo sin ningún tipo de coste. Ahora la dudad se transportaba directamente a occidente, donde no se sabia si el modelo internacional lo iba a traer de serie o no. Pues finalmente la marca ha indicado que vendrá con cargador y de hecho incluirá un cargador rápido de 55W y nitruro de galio (GaN).

Nuevo cargador Xiaomi Mi 11 en España Xiaomi

Lei Jun, fundador y CEO de Xiaomi, explicó que "solamente unos 350.000 usuarios habían apostado por la versión sin cargador. Una cifra que representaba únicamente el 6% de las primeras reservas. Con estos bajos datos, la compañía parece haber tomado nota y finalmente ha decidido no optar por la versión sin cargador como opción estándar".

¿Qué es un cargador GaN como el que llega con el Xiaomi Mi 11?

Cómo indica Belkin en su web, se trata de un cargador de nitruro de galio, o GaN, un material que se está empezando a utilizar en los semiconductores de los cargadores. A principios de los 90 se utilizaba frecuentemente en la fabricación de luces LED. Igualmente, es un material popular para las baterías de células solares de los satélites. El hecho diferenciador del GaN en lo que respecta a los cargadores de dispositivos es que produce menos calor. Esto quiere decir que es posible agrupar más los componentes del cargador para reducir su tamaño, sin que esto afecte negativamente a su capacidad de carga o al cumplimiento de los estándares de seguridad.

Xiaomi explica que no incluyen un cargador de 18W como los que la mayoría tenemos en casa, pero sí optan por ofrecer uno de 55W, mucho menos común. Además, han aprovechado la oportunidad para compararse con el iPhone 12, el cual, cuenta con una carga menos rápida y viene sin cargador.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Mi 11 en España

El Xiaomi Mi 11 llega a España y otros territorios a finales de febrero en tres colores: negro, azul y blanco. Su precio base es de 749 euros para la versión de 8 GB y 128 GB de almacenamiento. Se podrá encontrar en la principales tiendas: Amazon, Mi Store, Carrefour, El Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt, Movistar, Orange, PC Componentes, The Phone House, Vodafone, Worten y Yoigo.