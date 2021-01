La rebelión de Reddit obliga a los 'hedge funds' a elevar a máximos de diez años la compraventa de acciones

Las consecuencias del frenesí desatado en Bolsa por una multitud de pequeños inversores agrupados en Reddit frente a las apuestas cortas de los hedge funds aún son desconocidas pero poco a poco se van conociendo datos que ilustran el tamaño del movimiento. Según un informe de Goldman Sachs, los fondos de cobertura se vieron obligados la pasada semana a realizar compraventa de acciones en una cuantía no vista desde hace más de diez años. Es decir, la necesidad de cerrar una gran parte de sus posiciones cortas en las acciones de la tiendas de videojuegos GameStop o los cines AMC forzaron a los fondos de cobertura a adquirir en el mercado títulos y venderlos después.

Una decisión que, sin embargo, no evita que la exposición de estos fondos a la Bolsa esté cerca de niveles récords, asegura el informe de Goldman Sachs. "A pesar de este desapalancamiento, las exposiciones netas y brutas de los fondos de cobertura a valor de mercado se mantienen cercanas a los niveles más altos registrados", añade.

Los foreros de WallStreetBets, una comunidad dentro de Reddit, han provocado esta semana que se disparara el volumen de negociación de la Bolsa estadounidense bajo el mantra de comprar acciones castigadas por los hedge funds con sus apuestas bajistas -GameStop, AMC o BlackBerry, entre otros valores- y provocar fuertes pérdidas a estos fondos. En el caso de GameStop, su acción se ha visto disparada disparada un 400% en la última semana y sube ya un 1.600% en el año.

We’re taking over Wall Street (vamos a tomar el control de Wall Street), escribe uno de los usuarios de WallStreetBets. Mom, dad, wife, wife's boyfriend all telling me to sell. Holding fast (Mamá, papá, esposa, el novio de la esposa, todos me dicen que venda. Manteniendome firma), asegura otro usuario que incorpora una foto con las plusvalías que le ha supuesto su inversión en GameStop.

El tsunami visto en el mercado no se debe solo a la compra masiva realizada por pequeños inversores, favorecida por el uso de brókers sin comisiones o comisiones ultrabajas para operar en Bolsa, sino que además hay que tener en cuenta el cierre de posiciones cortas al que se han visto obligados numerosos hedge funds de determinados valores. Es decir, los fondos de cobertura han tenido que comprar acciones en el mercado, con el consiguiente efecto alcista en la acción.

Por lo pronto, el movimiento ya ha sido bautizado: "Gametonk", afirmó el empresario y fundador de Tesla Elon Musk, utilizando un juego de palabras, con errata incluida, con GameStop y stock.