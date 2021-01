El Amazon Echo puede simular el ruido de un perro ladrando si no estás en casa

La utilidad de los asistentes de voz es cada vez mayor, han pasado de ser simplemente utilizados para comprender el tiempo o administrar elementos de los dispositivos conectados a herramientas que brindan opciones avanzadas (como la potencia de reproducción). Alexa tiene una función en su asistente de voz una función que te brinda una gran utilidad.

Ahora, el Amazon Echo esta añadiendo nuevas características para la seguridad en casa. Entre otras cosas, han lanzado un función que puede hacer que el altavoz suene como si un perro ladrara dentro de tu casa si cualquiera de tus cámaras de seguridad (inteligentes) detectan movimiento cuando no estás.

La función es parte de Alexa Guard Plus , un servicio de suscripción que cuesta $4.99 al mes o $49 por año con una prueba gratuita de 30 días, por el momento solo está disponible en los EE. UU. Es una nueva forma en la que Amazon está usando sus dispositivos Echo para generar ingresos, pero también es útil para las personas que quizás no quieran pagar por un sistema de seguridad completo y costoso

Cómo configurar Alexa Guard Plus en Amazon Echo

Rover

Guard Plus también puede alertar al usuario sobre cualquier sonido en haya en su hogar usando el Amazon Echo y haciendo sonar una sirena si se detecta actividad en el interior. También se le puede configurar al dispositivo que llame a una línea de emergencia si estás en casa y hay un intrusos en ella. A continuación, te indicamos cómo configurarlo:

Primero tienes que registrarte para la prueba en el sitio web de Amazon , o decir “Alexa, prueba Guard Plus” cerca de tu Amazon Echo. Abra la aplicación Alexa en su teléfono. Toca “Más” en la parte inferior derecha. Elija Configuración. Toque “Guardia” hacia la parte inferior de la página. Verás una opción para configurar Guard con sus dispositivos existentes, pero es más fácil tocar el ícono de Configuración en la parte superior derecha de la página para moverse por todas las opciones. Elige “Sonidos de ladridos de perros” debajo de “Disuasión” para configurar su Echo para que intente ahuyentar a los intrusos mientras no está. Esto requiere cámaras que estén al aire libre o al aire libre. Seleccione las cámaras que desea utilizar. Elige “Sonidos de actividad con sirena” para que su Echo haga sonar una sirena si está fuera de casa y escucha a alguien adentro. Amazon advierte que una mascota puede desencadenar esto, así que tienes que tenerlo en cuenta. Por último, toca “Línea de ayuda de emergencia”. Aquí es donde ingresarás tu dirección en caso de que necesites pedir ayuda. Si tienes una emergencia, solo di “Alexa, pide ayuda”. Marcará “agentes capacitados que pueden solicitar el envío de servicios de emergencia, como la policía, el departamento de bomberos o una ambulancia, en su nombre” vendrán a ayudarle.

Alexa Guard y su modo gratuito

Si no queremos pagar, también hay un modo gratuito de Alexa Guard que es bastante útil. Por ejemplo, puede seleccionar “Iluminación ausente” en “Disuasión”, que enciende y apaga las luces inteligentes cuando no está para que parezca que está en casa. Amazon dice que aprende de sus patrones habituales, por lo que no es solo aleatorio.

El modo gratuito también puede alertarnos sobre los sonidos de alarma de humo y monóxido de carbono, o si el Echo escucha que se rompe un vidrio. Simplemente hay que seleccionar “Detección de sonido” en “Detectar”.

Una vez que esté configurado, solo hay que decir “Alexa, me voy” para activar el modo ausente. También se puede configurar Alexa para que se proteja desde el teléfono cuando se salga de casa.

Guard Plus también puede alertar al usuario sobre cualquier sonido en haya en su hogar usando el Amazon Echo y haciendo sonar una sirena si se detecta actividad en el interior. También se le puede configurar al dispositivo que llame a una línea de emergencia si estás en casa y hay un intrusos en ella. A continuación, te indicamos cómo configurarlo.