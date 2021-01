BlackRock dejará de invertir en empresas contaminantes en 2050

La mayor gestora de fondos del mundo, con activos bajo gestión que rozan los 8,7 billones de dólares, refuerza su apuesta por las inversiones verdes y amenaza con dejar de invertir en aquellas empresas que sigan siendo contaminantes en 2050. Larry Fink, su director ejecutivo, ha defendido en una carta remitida hoy a sus clientes, su compromiso con las emisiones cero para ese año.

Más allá de un manifiesto, Fink ha reconocido que pedirá a las empresas en las que invierte BlackRock sus planes para no emitir dióxido de carbono a partir de 2050 y los pasos que adoptarían en caso de no llegar a este nivel. Además, ha abierto la puerta a realizar desinversiones en las empresas que no cumplan con estos planes dentro de las carteras gestionadas de forma activa. No afectaría, eso sí, a aquellas que replican la composición de índices bursátiles.

También abre la opción de utilizar sus derechos de voto en las empresas para impulsar sus objetivos en las juntas de accionistas o consejos de administración. Por lo pronto, el año pasado BlackRock votó en contra de 69 compañías y 64 equipos directivos por asuntos relacionados con el cambio climático y puso a 191 empresas bajo vigilancia.

BlackRock dijo que la falta de progreso por parte de las empresas lo llevaría a "no solo usar nuestro voto en contra de la administración para nuestras acciones indexadas en cartera, también marcaremos estas tenencias para una posible salida en nuestras carteras activas discrecionales porque creemos que presentarían un riesgo a las devoluciones de nuestros clientes ”.

Busca así lograr una "economía neta cero", que define como la capacidad de limitar el calentamiento global en dos grados celsius de aquí a 2050. "Estamos al borde de una remodelación fundamental de las finanzas", asegura en la carta en la que añade que "desde automóviles hasta bancos y empresas de petróleo y gas. . . las empresas con mejores perfiles de ESG están obteniendo mejores resultados que sus pares y disfrutan de una prima de sostenibilidad".

Las gestoras de fondos han apostado en los últimos años por la inversión con criterios sostenibles (ESG). De acuerdo con Financial Times, unas 30 gestoras de todo el mundo, entre las que están Fidelity, Schroders, UBS, M&G, Wellington Management y DWS, habrían manifestado en diciembre su intención de cumplir con la reducción de emisiones contaminantes.