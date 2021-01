Esta app te dice a qué corresponden tus síntomas y si puedes tener Covid-19

Seguimos en un año marcado por el COVID-19, en el que el distanciamiento social y permanecer en casa ha estado a la orden del día. Nuestro país esta viviendo uno de los peores momentos de la pandemia, esta nueva tercera ola de contagios esta haciendo que muchos hospitales españoles están desbordados.

Muchos paciente solo con tener ciertos síntomas que bien podrían ser propios también de un catarro común o de la propia gripe acuden al hospital, cosa que no se debe hacer. Solo, si los síntomas son claros, es recomendable acudir o primeramente ponernos en contacto con el médico para que nos puedan hacer un test y determinar si estamos contagiados para evitar contagiar a otras personas.

La Sociedad Española de Inmunología ha creado una app

SEICoV APP

Debido a esto, la Sociedad Española de Inmunología (SEI) pone a disposición una nueva aplicación (SEICoV) para ayudar a diferenciar los síntomas entre el resfriado común, la gripe y la COVID-19. Esta app surge del esfuerzo conjunto de la Sociedad Española de Inmunología en colaboración con Bayesia, la Real Federación Española de Fútbol y un conjunto de médicos de toda la geografía española.

Una herramienta que ha sido desarrollada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada y que ha sido realizada a partir del análisis de los datos de 6.000 pacientes de diferentes puntos de Europa junto a las indicaciones adicionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta aplicación totalmente gratuita y de acceso libre incorpora 28 síntomas comunes de infecciones virales respiratorias a un algoritmo bayesiano que determina la probabilidad final.

Cómo realizar el test de síntomas con la app SEICoV

Su nombre es SEICoV, y es gratuita para dispositivos iOS y Android. Una vez descargada, lo primero que veremos es una pantalla principal en la que se muestra una infografía que hace referencia a los síntomas del catarro, la gripe y el COVID.

La aplicación irá preguntándonos si tenemos una serie de síntomas, pudiendo elegir como respuesta 3 tipos de respuesta. En función de nuestras respuestas, realizará un análisis y nos ofrecerá el resultado.

Una vez hayamos completado el test, la propia app SEICoV nos mostrará una pantalla en la que podremos ver el porcentaje de probabilidad de contar con alguna de estas tres patologías. Recuerda (como avisa la propia app) que los resultados no son una prueba real de diagnóstico sino una orientación y no reemplazan el consejo médico profesional. Además la app indica que no recoge datos personales del usuario con el fin de asegurar su privacidad.